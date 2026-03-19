Готовий підтримати Україну: Орбан озвучив остаточний ультиматум Києву

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт не підтримає жодних рішень Європейського Союзу щодо допомоги Україні, поки не буде відновлено постачання російської нафти до країни. За його словами, російська нафта є "життєво важливою" для Угорщини.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото з відкритих джерел
Віктор Орбан початком засідання Європейської ради у Брюсселі озвучив свій черговий ультиматум щодо України та російської нафти.
Політик наголосив, що для Угорщини доступ до російської нафти є питанням економічної стабільності. За його словами, енергетичні поставки для країни, це "життєво важлива справа, а не політична дискусія". Орбан попередив, що угорські компанії можуть зіткнутися з серйозними фінансовими проблемами, якщо постачання не буде відновлено.
Прем’єр Угорщини додав, що очікує вирішення ситуації з боку Києва та звернувся до президента Володимира Зеленського з закликом врахувати інтереси Будапешта.
