Готова ли Европа сбивать российские самолеты над своей территорией: ответ фон дер Ляйен

Европейцы не должны исключать возможность сбивания российских самолетов, безответственно залетающих в воздушное пространство Европы. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью CNN озвучила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

МиГ-31. Фото: из открытых источников

"Мое мнение, что мы должны защищать каждый квадратный сантиметр нашей территории. И это значит, если есть вторжение в наше воздушное пространство, тогда – конечно же, после очень понятного предупреждения – вариант с уничтожением такого истребителя – "на столе"", — высказалась топ-чиновница Евросоюза.

По словам Урсулы фон дер Ляйен, "Россия тестирует нас на всех фронтах".

Топ-чиновница ЕС подчеркнула, Москва уже много лет ведет гибридную войну, "направленную против демократий Евросоюза и других стран".

"Поэтому мы даем отпор по всем направлениям", — сказала фон дер Ляйен.

Отметим, в ходе этого же интервью Урсула фон дер Ляйен отметила, что Европейский Союз будет и дальше поддерживать Украину военными и экономическими ресурсами. Европа уже инвестировала 175 миллиардов в оборону и экономику страны.

"Мы будем железно стоять на стороне Украины. Это также означает предоставление военных возможностей, необходимых для защиты страны", — отметила фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии отметила, что Украина борется не только за независимость и суверенитет, но и за соблюдение международного порядка. По ее словам, эта война касается уважения к международной хартии, суверенитету и территориальной целостности государств.

