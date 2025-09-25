Готова ли Европа сбивать российские самолеты над своей территорией: ответ фон дер Ляйен

Рубрики
Европейцы не должны исключать возможность сбивания российских самолетов, безответственно залетающих в воздушное пространство Европы. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью CNN озвучила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
МиГ-31. Фото: из открытых источников
По словам Урсулы фон дер Ляйен, "Россия тестирует нас на всех фронтах".
Топ-чиновница ЕС подчеркнула, Москва уже много лет ведет гибридную войну, "направленную против демократий Евросоюза и других стран".
Отметим, в ходе этого же интервью Урсула фон дер Ляйен отметила, что Европейский Союз будет и дальше поддерживать Украину военными и экономическими ресурсами. Европа уже инвестировала 175 миллиардов в оборону и экономику страны.
Глава Еврокомиссии отметила, что Украина борется не только за независимость и суверенитет, но и за соблюдение международного порядка. По ее словам, эта война касается уважения к международной хартии, суверенитету и территориальной целостности государств.
