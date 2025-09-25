logo

Готова ли Европа сбивать российские самолеты над своей территорией: ответ фон дер Ляйен
Готова ли Европа сбивать российские самолеты над своей территорией: ответ фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен заявила. что "Россия тестирует нас на всех фронтах"

25 сентября 2025, 10:50
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Европейцы не должны исключать возможность сбивания российских самолетов, безответственно залетающих в воздушное пространство Европы. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью CNN озвучила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

МиГ-31. Фото: из открытых источников

"Мое мнение, что мы должны защищать каждый квадратный сантиметр нашей территории. И это значит, если есть вторжение в наше воздушное пространство, тогда – конечно же, после очень понятного предупреждения – вариант с уничтожением такого истребителя – "на столе"", — высказалась топ-чиновница Евросоюза.

По словам Урсулы фон дер Ляйен, "Россия тестирует нас на всех фронтах". 

Топ-чиновница ЕС подчеркнула, Москва уже много лет ведет гибридную войну, "направленную против демократий Евросоюза и других стран".

"Поэтому мы даем отпор по всем направлениям", — сказала фон дер Ляйен.

Отметим, в ходе этого же интервью Урсула фон дер Ляйен отметила, что Европейский Союз будет и дальше поддерживать Украину военными и экономическими ресурсами. Европа уже инвестировала 175 миллиардов в оборону и экономику страны.

"Мы будем железно стоять на стороне Украины. Это также означает предоставление военных возможностей, необходимых для защиты страны", — отметила фон дер Ляйен. 

Глава Еврокомиссии отметила, что Украина борется не только за независимость и суверенитет, но и за соблюдение международного порядка. По ее словам, эта война касается уважения к международной хартии, суверенитету и территориальной целостности государств.    

Читайте также на портале "Комментарии" — зависимость некоторых стран Европы от российских энергоносителей подпитывает войну и подрывает единство блока. Поэтому такую практику нужно прекращать. Такое мнение в интервью Sky news высказала глава дипломатии ЕС Кая Каллас.




