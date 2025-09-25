logo_ukra

Чи готова Європа збивати російські літаки над своєю територією: відповідь фон дер Ляєн
НОВИНИ

Чи готова Європа збивати російські літаки над своєю територією: відповідь фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн заявила. що "Росія тестує нас на всіх фронтах"

25 вересня 2025, 10:50
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Європейці не повинні виключати можливість збивання російських літаків, які безвідповідально залітають у повітряний простір Європи. Як повідомляє портал "Коментарі", таку думку в інтерв'ю CNN озвучила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Чи готова Європа збивати російські літаки над своєю територією: відповідь фон дер Ляєн

МіГ-31. Фото: з відкритих джерел

"Моя думка, що ми повинні захищати кожен квадратний сантиметр нашої території. І це означає, якщо є вторгнення в наш повітряний простір, тоді – звісно ж, після дуже зрозумілого попередження – варіант зі знищенням такого винищувача – на столі", — висловилася топ-чиновниця Євросоюзу.

За словами Урсули фон дер Ляєн, "Росія тестує нас на всіх фронтах".

Топ-чиновник ЄС підкреслила, Москва вже багато років веде гібридну війну, "спрямовану проти демократій Євросоюзу та інших країн".

"Тому ми даємо відсіч у всіх напрямках", — сказала фон дер Ляєн.

Зазначимо, під час цього ж інтерв'ю Урсула фон дер Ляєн зазначила, що Європейський Союз і надалі підтримуватиме Україну військовими та економічними ресурсами. Європа вже інвестувала 175 мільярдів у оборону та економіку країни.

"Ми залізно стоятимемо на боці України. Це також означає надання військових можливостей, необхідних для захисту країни", — зазначила фон дер Ляєн.

Глава Єврокомісії зазначила, що Україна бореться не лише за незалежність та суверенітет, а й за дотримання міжнародного порядку. За її словами, ця війна стосується поваги до міжнародної хартії, суверенітету та територіальної цілісності держав.

Читайте також на порталі "Коментарі" — залежність деяких країн Європи від російських енергоносіїв підживлює війну та підриває єдність блоку. Тому таку практику слід припиняти. Таку думку в інтерв'ю Sky news висловила голова дипломатії ЄС Кая Каллас.




