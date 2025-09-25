Чи готова Європа збивати російські літаки над своєю територією: відповідь фон дер Ляєн

Рубрики
Кравцев Сергей
Європейці не повинні виключати можливість збивання російських літаків, які безвідповідально залітають у повітряний простір Європи. Як повідомляє портал "Коментарі", таку думку в інтерв'ю CNN озвучила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
МіГ-31. Фото: з відкритих джерел
За словами Урсули фон дер Ляєн, "Росія тестує нас на всіх фронтах".
Топ-чиновник ЄС підкреслила, Москва вже багато років веде гібридну війну, "спрямовану проти демократій Євросоюзу та інших країн".
Зазначимо, під час цього ж інтерв'ю Урсула фон дер Ляєн зазначила, що Європейський Союз і надалі підтримуватиме Україну військовими та економічними ресурсами. Європа вже інвестувала 175 мільярдів у оборону та економіку країни.
Глава Єврокомісії зазначила, що Україна бореться не лише за незалежність та суверенітет, а й за дотримання міжнародного порядку. За її словами, ця війна стосується поваги до міжнародної хартії, суверенітету та територіальної цілісності держав.
