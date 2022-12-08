Хорватия войдет в шенгенскую зону с 1 января 2023 года

Страны Евросоюза одобрили вступление Хорватии со следующего года в шенгенскую зону. По Румынии и Болгарии такое решение пока не принято из-за негативной позиции Австрии и Нидерландов. Об этом пишут "Комментарии" с ссылкой на "Радио Свобода".



Хорватія входить у Шенгенську зону





Хорватия с 1 января 2023 г. присоединится также к зоне евро. О согласии на вступление Хорватии сообщили представители этой страны в ЕС в Т ветере. Сообщение подтвердила член Еврокомиссии Льва Йогансон. По ее словам, в отношении Румынии и Болгарии положительное решение не принято, хотя в пользу их вступления выступили 25 (а в случае Румынии 26) стран-членов ЕС из 27.





Австрия и Нидерланды, однако, не сняли свои возражения, что означает, что с Нового года эти две страны не могут стать полноправными участниками шенгенской зоны. Ранее Еврокомиссия и Европарламент поддержали присоединение к шенгенской зоне всех трех стран. На заседании Coreper (Комитет постоянных представителей) "ни один голос не был отдан против Хорватии, что указывает на то, что министры внутренних дел официально одобрят решение", когда соберутся на заседание в четверг, пишет хорватское изданиеJutarnji List со ссылкой на дипломатические источники.





Как писали ранее "Комментарии", глава правительства Венгрии Виктор Орбан продолжает озвучивать пророссийские тезисы. В частности, он спрогнозировал развал Евросоюза до 2030 года. Также он сделал скандальное заявление о судьбе Франции как лидера ЕС. По мнению Орбана, преимущественно население Франции станут "мигрантами-мусульманами".





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