Главная Новости Мир ЕС Испания резко ответила на угрозы Трампа
commentss НОВОСТИ Все новости

Испания резко ответила на угрозы Трампа

Мадрид резко отреагировал на заявления Дональда Трампа о прекращении торговли между США и Испанией.

4 марта 2026, 09:23
Автор:
avatar

Slava Kot

Правительство Испании отреагировало на заявления президента США Дональда Трампа разорвать все экономические связи из-за отказа Мадрида помогать в американской военной операции против Ирана. В офисе премьер-министра Испании напомнили США, что торговую политику не определяют отдельные государства-члены ЕС, поэтому Белый дом не может пересматривать торговые отношения только с Испанией.

Испания резко ответила на угрозы Трампа

Премьер-министр Испании Педро Санчес. Фото: depositphotos.com

Как сообщает El País, уже через час после заявлений Трампа правительство Испании выступило с ответом.

"Испания является ключевым членом НАТО, выполняет свои обязательства… она также является основной экспортной силой в рамках ЕС и надежным торговым партнером для 195 стран мира, включая США. Если администрация США хочет пересмотреть эти отношения, она должна сделать это, уважая автономию частных компаний, международное право и двусторонние соглашения между Европейским Союзом и США", — говорится в заявлении.

Вторая вице-президент Испании Йоланда Диас еще резче отреагировала на угрозы Трампа.

"Испания не примет шантажа или лекций от страны-агрессора. Мы — страна мира. Если Соединенные Штаты хотят иметь союзника, они должны начать с уважения нашего суверенитета и международного права", — написала Диас в Bluesky.

Напомним, что причиной конфликта стал отказ Мадрида поддержать военную операцию США против Ирана и разрешение на использование стратегических баз. В ответ Трамп заявил о возможности эмбарго и полного прекращения торговли с Испанией. Однако, как пишет El País, в Мадриде надеются, что эти угрозы не будут иметь практических последствий, как и предварительные заявления о введении тарифов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп объяснил Конгрессу причины военной операции США против Ирана.

Также "Комментарии" писали о том, почему США и Израиль могут проиграть войну против Ирана.



Источник: https://elpais.com/espana/2026-03-03/trump-espana-es-un-socio-terrible-cortaremos-nuestro-comercio-con-ella.html
