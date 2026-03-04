Испания резко ответила на угрозы Трампа

Рубрики
Правительство Испании отреагировало на заявления президента США Дональда Трампа разорвать все экономические связи из-за отказа Мадрида помогать в американской военной операции против Ирана. В офисе премьер-министра Испании напомнили США, что торговую политику не определяют отдельные государства-члены ЕС, поэтому Белый дом не может пересматривать торговые отношения только с Испанией.
Премьер-министр Испании Педро Санчес. Фото: depositphotos.com
Как сообщает El País, уже через час после заявлений Трампа правительство Испании выступило с ответом.
Вторая вице-президент Испании Йоланда Диас еще резче отреагировала на угрозы Трампа.
Напомним, что причиной конфликта стал отказ Мадрида поддержать военную операцию США против Ирана и разрешение на использование стратегических баз. В ответ Трамп заявил о возможности эмбарго и полного прекращения торговли с Испанией. Однако, как пишет El País, в Мадриде надеются, что эти угрозы не будут иметь практических последствий, как и предварительные заявления о введении тарифов.
