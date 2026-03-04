Трамп під ризиком поразки в Ірані: США може врятувати лише одне

Рубрики
Президент США Дональд Трамп може зіткнутися з серйозними труднощами у разі ескалації війни проти Ірану. Про це заявив журналіст-міжнародник Іван Яковина, пояснивши, чому формальна військова перевага США та Ізраїлю не означає автоматичної перемоги.
Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел
Іван Яковина зауважив, що попри перевагу США та Ізраїлю у військових ресурсах, вони можуть програти війну проти Ірану. За його словами, це пояснюється структурою іранської влади, яка суттєво відрізняється від авторитарних моделей, де система тримається на одній особі, як у Іраку чи в Росії.
Яковина вважає, що усунення окремих лідерів не означатиме руйнування системи в Ірані. Ключові інститути глибоко інтегровані в суспільство, а їхня ліквідація потребувала б наземної операції. За словами журналіста, повітряні удари, які зараз здійснює США та Ізраїль, не здатні досягти заявленої мети.
Попри це, Яковина впевнений, що введення військ несе ризик масштабних втрат з боку США. За його словами, сучасна війна дедалі більше залежить від дронів. У разі вторгнення Іран може швидко отримати технологічну та інструкторську підтримку від Китаю та Росії. США та Ізраїль мають значний військовий досвід, однак саме у сфері масового застосування дронів їхні можливості можуть виявитися обмеженими.
За оцінкою Яковини, для Тегерана достатньо зберегти існуючий режим, щоб вважати результат перемогою. Єдиним сценарієм, який здатен радикально змінити баланс та сприяти успіху для США, експерт називає повстання всередині країни, яке здатне буде повалити режим і Ірані.
