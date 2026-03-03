Трамп пояснив Конгресу причини військової операції США проти Ірану

Президент США Дональд Трамп 2 березня офіційно повідомив Конгрес про початок військової операції проти Ірану, обґрунтувавши свої дії загрозами національній безпеці. Лист, оприлюднений телеканалом Fox News, містить пояснення американського президента правових підстав та стратегічних цілей Вашингтона.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

У документі Трамп пише, що відповідає на критику "деяких законодавців", які вважають наказ почати війну проти Ірану неконституційними без схвалення Конгресу. Трамп стверджує, що діяв у межах своїх конституційних повноважень як головнокомандувач і керівник виконавчої влади. За його словами, рішення було ухвалене для "гарантування національної безпеки та інтересів зовнішньої політики Сполучених Штатів".

"Як я вже повідомляв Конгресу, Іран залишається одним із найбільших, якщо не найбільшим, державним спонсором тероризму у світі. Його арсенал балістичних, крилатих, протикорабельних та інших ракет становить пряму загрозу й здійснює атаки проти сил Сполучених Штатів, комерційних суден і цивільних", — йдеться в заяві Трампа.

Президент США наполягає, що його адміністрація неодноразово намагалася вдатися до дипломатичних переговорів, однак "зловмисна" поведінка Ірану стала "неприйнятною" та загрожувала Сполученим Штатам. Також Трамп знову звинуватив Тегеран у спонсоруванні тероризму та спробах отримати ядерну зброю.

У кінці президент США вказав, що готовий продовжувати військові дії проти Ірану поки Сполучені Штати та їх союзники не бачитимуть загрози від Тегерану.

"Збройні сили США залишаються готовими вжити подальших заходів, якщо це буде необхідно й доцільно, для протидії подальшим загрозам і атакам на Сполучені Штати або їхніх союзників і партнерів, а також для забезпечення того, щоб уряд Ісламської Республіки Іран перестав бути загрозою для Сполучених Штатів, їхніх союзників і міжнародної спільноти", — додав Трамп.

