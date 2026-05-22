Яка мирна угода потрібні Україні: Мадяр зробив важливу заяву

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що міжнародні гарантії безпеки України, закладені у Будапештський меморандум, не були виконані. Тепер необхідно надати країні переконливі гарантії безпеки.

Як уточнив Мадяр, документ, підписаний у Будапешті у 1994 році, мав забезпечити територіальну цілісність і суверенітет Україна. Однак міжнародна спільнота не змогла реалізувати взяті на себе зобов’язання.

"Проблема полягає в тому, що міжнародна спільнота не виконала свого завдання і не гарантувала цілісність та незалежність України", – заявив очільник угорського уряду.

Він акцентував, що зараз необхідно досягти нової мирної угоди, яка передбачатиме "реальні гарантії безпеки" для України.

