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Каллас предупредила, что вскоре европейцам придется учить русский язык: нужно действовать

Кая Каллас отметила, что, если европейцы как следует не помогут Украине, пусть готовятся учить русский язык

сегодня, 13:00
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Кравцев Сергей

Глава европейской дипломатии Кая Каллас призывает к более активной поддержке Украины. В противном случае, по мнению топ-дипломата ЕС, Европе придется учить русский язык.

Каллас предупредила, что вскоре европейцам придется учить русский язык: нужно действовать

Кая Каллас. Фото: из открытых источников

Кая Каллас считает, что Евросоюз вносит свой вклад в поддержку Украины и не в последнюю очередь потому, что "Украина является первой линией обороны Европы", а Россия реагирует только на силу.

Она подчеркивает важность 18-го пакета санкций, предложенного ЕС, заявив, что "каждая санкция ослабляет способность России вести эту войну".                                                                                                                

Каллас отметила, что Европа должна сделать больше для безопасности Украины и своей собственной.

"Если мы больше не поможем Украине, нам всем следует начать изучать русский язык. Чем сильнее Украина на поле боя сегодня, тем сильнее она будет за столом переговоров, когда Россия наконец будет готова к разговору", — сказала она, вспоминая заявление генсека НАТО Марка Рютте.

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Также издание "Комментарии" сообщало – на Западе назвали страну НАТО, по которой ударит РФ после Украины.

Ранее "Комментарии" писали — Россия продолжает войну и "непоколебима" в своих атаках против Украины. Запад должен продолжать давить на страну-агрессора. Такое заявление сделала высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас.




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Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2025/jun/18/ukraine-russia-g7-donald-trump-volodymyr-zelenskyy-latest-europe-live-news-updates
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