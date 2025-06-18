Каллас предупредила, что вскоре европейцам придется учить русский язык: нужно действовать

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Кравцев Сергей
Глава европейской дипломатии Кая Каллас призывает к более активной поддержке Украины. В противном случае, по мнению топ-дипломата ЕС, Европе придется учить русский язык.
Кая Каллас. Фото: из открытых источников
Кая Каллас считает, что Евросоюз вносит свой вклад в поддержку Украины и не в последнюю очередь потому, что "Украина является первой линией обороны Европы", а Россия реагирует только на силу.
Она подчеркивает важность 18-го пакета санкций, предложенного ЕС, заявив, что "каждая санкция ослабляет способность России вести эту войну".
Каллас отметила, что Европа должна сделать больше для безопасности Украины и своей собственной.
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Также издание "Комментарии" сообщало – на Западе назвали страну НАТО, по которой ударит РФ после Украины.
Ранее "Комментарии" писали — Россия продолжает войну и "непоколебима" в своих атаках против Украины. Запад должен продолжать давить на страну-агрессора. Такое заявление сделала высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас.
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