logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.41

EUR/UAH

50.44

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Китай и Россия радуются в эти дни: какое решение принял Трамп
commentss НОВОСТИ Все новости

Китай и Россия радуются в эти дни: какое решение принял Трамп

В ЕС заявили, что тарифные решения Трампа против Европы через Гренландию играют на руку Китаю и России и отвлекают от войны в Украине.

18 января 2026, 08:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Решение президента США Дональда Трампа ввести торговые пошлины против стран Европы из-за их поддержки Гренландии вызвало резкую реакцию в Брюсселе. Главная дипломат Европейского Союза Кая Каллас заявила, что такие шаги играют на руку стратегическим соперникам Запада, прежде всего Китаю и России, и отвлекают союзников от прекращения войны РФ против Украины.

Китай и Россия радуются в эти дни: какое решение принял Трамп

Кая Каллас. Фото из открытых источников

Кая Каллас в соцсети X отреагировала на ультиматум Трампа и заявила, что именно Москва и Пекин получают выгоду от таких шагов президента США. По ее словам, вопросы безопасности Гренландии могут и должны решаться в рамках НАТО, без торгового давления и ультиматумов.

"Китай и Россия, по-видимому, радуются в эти дни. Именно они выиграют от разногласий между союзниками. Если безопасность Гренландии под угрозой, мы можем решить этот вопрос внутри НАТО. Тарифы рискуют сделать Европу и США беднее и взорвать наше совместное процветание", — ответила Каллас.

Отдельное внимание глава дипломатии ЕС сосредоточила на войне в Украине. По ее словам, споры по Гренландии не должны отвлекать Запад от основной задачи – закончить войну, которую начала Россия.

Заявление прозвучало после того, как Дональд Трамп объявил о намерении с 1 февраля 2026 года ввести 10-процентные пошлины на все товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Причиной он назвал поддержку этими странами Гренландии и отказ вести переговоры по поводу ее "полного приобретения" США. Кроме того, с 1 июня тарифы могут вырасти до 25% и будут действовать до достижения договоренностей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Франции Макрон жестко отреагировал на ультиматум Трампа.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://x.com/kajakallas/status/2012633517486702617
Теги:

Новости

Все новости