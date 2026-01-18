Китай і Росія радіють у ці дні: яке рішення прийняв Трамп

Рішення президента США Дональда Трампа запровадити торговельні мита проти країн Європи через їхню підтримку Гренландії викликало різку реакцію в Брюсселі. Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що такі кроки грають на руку стратегічним суперникам Заходу, насамперед Китаю та Росії та відволікають союзників від припинення війни РФ проти України.

Кая Каллас. Фото з відкритих джерел

Кая Каллас у в соцмережі X відреагувала на ультиматум Трампа та заявила, що саме Москва і Пекін отримують вигоду від таких кроків президента США. За її словами, питання безпеки Гренландії може й повинне вирішуватися в межах НАТО, без торговельного тиску та ультиматумів.

"Китай і Росія, мабуть, радіють у ці дні. Саме вони виграють від розбіжностей між союзниками. Якщо безпека Гренландії під загрозою, ми можемо вирішити це питання всередині НАТО. Тарифи ризикують зробити Європу та США біднішими та підірвати наше спільне процвітання", — відповіла Каллас.

Окрему увагу голова дипломатії ЄС зосередила на війні в Україні. За її словами, суперечки щодо Гренландії не мають відволікати Захід від основного завдання – закінчити війну, яку почала Росія.

Заява пролунала після того, як Дональд Трамп оголосив про намір з 1 лютого 2026 року запровадити 10-відсоткові мита на всі товари з Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів і Фінляндії. Причиною він назвав підтримку цими країнами Гренландії та відмову вести переговори щодо її "повного придбання" США. Крім того, з 1 червня тарифи можуть зрости до 25% і залишатимуться чинними до досягнення домовленостей.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що президент Франції Макрон жорстко відреагував на ультиматум Трампа.