Когда Украина получит первые 1,5 миллиарда евро от доходов с росактивов: ответ Еврокомиссии

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что первые 1,5 млрд евро доходов от замороженных российских активов будут переведены Украине уже в июле. Как передает портал "Комментарии", об этом она сказала во вторник в Берлине на конференции по вопросам восстановления Украины, пишет "Интерфакс-Украина".

Замороженные российские активы. Фото: из открытых источников

"Почти 1,5 млрд евро непредвиденных доходов будут доступны уже в июле — 10% пойдет на реконструкцию и восстановление, большой процент — на оборону", — сказала фон дер Ляйен.

Президент Еврокомиссии также сообщила, что на этой неделе на саммите Большой семерки "мы будем обсуждать, как Украина еще быстрее сможет получить больше пользы от замороженных российских активов".

При этом фон дер Ляйен констатировала, что ЕС сделал возможным использовать непредсказуемые доходы от замороженных российских активов "в соответствии с международным законодательством".

Отметим, ранее информагенству "Bloomberg" стало известно, что страны "Большой семерки" (G7) собираются окончательно согласовать передачу Украине доходов от замороженных российских активов. Сами активы останутся недвижимыми. Запад так и не решился их передать Киеву. Соответствующее коммюнике в субботу должны подписать министры финансов этого межгосударственного клуба.

Читайте также на портале "Комментарии" — пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Запад "осторожничает" в вопросе конфискации российских активов, так как понимает "последствия" такого шага. При этом Песков обратил внимание на то, что речь все же идет о доходах от активов, а не о передаче самих активов.



