Під час обговорення питання України у рамках саміту Європейської ради у Брюсселі 18 червня президент Євроради Антоніу Кошта пояснив лідерам держав-членів ЄС, навіщо виступив із ідеєю про поновлення контактів Європейської ради з Росією.

Антоніу Кошта. Фото: з відкритих джерел

Кошта розповів лідерам ЄС, як і чому вирішив поновити контакти з Кремлем.

Важливо звернути увагу на те, що обговорення українських питань велося в закритому режимі без присутності представників ЗМІ. Також була поставлена умова, що ніхто з присутніх не повинен був мати без мобільних телефонів у залі переговорів.

Антоніу Кошта підтвердив інформацію про те, що нещодавно ініціював "короткі дипломатичні контакти з Кремлем", повідомив один із дипломатів, присутніх на переговорах.

За його словами, президент Євроради попросив свій офіс "відкрити дипломатичний канал із Росією".

Нібито мета цієї ініціативи полягала в тому, щоб "коли настане момент бути готовими захищати інтереси ЄС". Йдеться про тимчасові контакти без обміну інформацією по суті та без переговорів.

"Дипломати виконують дипломатичну роботу", – додав європейський чиновник.

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