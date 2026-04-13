Кто на самом деле победил на выборах в Венгрии: почему Путин и Си в отчаянии

Что действительно сделал Виктор Орбан уникального для Венгрии, это превратил ее в поле геополитической битвы между теми, кто влияет на будущее человечества. Об этом рассказал политический эксперт Сергей Таран.

Эксперт объяснил. поэтому внимание к венгерским выборам было беспрецедентным. За ней наблюдали и в Брюсселе, и в Вашингтоне, и в Киеве, и в Пекине. Целый вице-президент США прилетал в Будапешт работать агитатором, а сам Трамп отчаянно строчил посты с обещаниями-пляшками в поддержку Орбана.

"У Путина из кожи вылезали, чтобы помочь своему "другу" провокациями и политтехнологами. Между тем, в самом Будапеште портреты Зеленского с антиагитацией власти залепили улицы, будто эти выборы проходят не в Венгрии, а в Украине после войны. В результате этого сражения победили Евросоюз, Украина, и, осмелюсь предположить, венгерский народ. А проиграли – Трамп, евроскептики всех цветов, Путин и Си", – отметил политолог.

По его словам, теперь у Венгрии есть шанс создавать респектабельную политику и вернуть себе собственное будущее. Это поразительное поражение популистов и мошенников всех мастей, и одновременно победа людей здравого смысла.

Читайте на портале "Комментарии" — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал поражение на парламентских выборах, завершив свое 16-летнее доминирование в политике страны. Победу одержал лидер оппозиционной партии Тиса Петер Мадяр, который по итогам подсчета почти всех голосов получает около 138 мест в 199-местном парламенте – достаточно для конституционного большинства и масштабных реформ.

Также издание "Комментарии" сообщало — победа оппозиции в Венгрии переходит в открытую фазу политической трансформации. Лидер партии "Тиса" готовящийся возглавить правительство Петер Мадяр заявил о намерении демонтировать систему власти, построенную Виктором Орбаном, и вернуть страну к европейским стандартам.



