Хто насправді переміг на виборах в Угорщині: чому Путін і Сі у розпачі

Що справді зробив Віктор Орбан унікального для Угорщини, то це перетворив її на поле геополітичної битви між тими, хто впливає на майбутнє людства. Про це розповів політичний експерт Сергій Таран.

Вибори в Угорщині. Фото: з відкритих джерел

Експерт пояснив. тому увага до угорських виборів була безпрецедентна. За нею спостерігали і в Брюсселі, і у Вашингтоні, і в Києві, і в Пекіні. Цілий віце-президент США прилітав у Будапешт працювати агітатором, а сам Трамп відчайдушно строчив пости з обіцянками-цяцянками на підтримку Орбана.

"У Путіна зі шкіри вилазили, аби допомогти своєму "другу" провокаціями та політтехнологами. Тим часом, в самому Будапешті портрети Зеленського з антиагітацією влади заліпили вулиці, ніби ці вибори відбуваються не в Угорщині, а в Україні після війни. В результаті цієї битви перемогли Євросоюз, Україна, і, наважусь припустити, угорський народ. А програли – Трамп, євроскептики усіх кольорів, Путін і Сі", – зазначив політолог.

За його словами, тепер в Угорщині є шанс творити респектабельну політику та повернути собі власне майбутнє. Це разюча поразка популістів і шахраїв всіх мастей, і водночас – перемога людей здорового глузду.

Читайте також на порталі "Коментарі" — прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан визнав поразку на парламентських виборах, завершивши своє 16-річне домінування у політиці країни. Перемогу здобув лідер опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр, який за підсумками підрахунку майже всіх голосів отримує близько 138 місць у 199-місцевому парламенті – достатньо для конституційної більшості та масштабних реформ.

Також видання "Коментарі" повідомляло – перемога опозиції в Угорщині переходить у відкриту фазу політичної трансформації. Лідер партії "Тиса" Петер Мадяр, який готується очолити уряд, заявив про намір демонтувати систему влади, побудовану Віктором Орбаном, та повернути країну до європейських стандартів.



