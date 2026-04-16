Куда исчез Сиярто: венгерские журналисты нашли человека Орбана через 5 дней (ФОТО)

После парламентских выборов в Венгрии, на которых партия "Фидес" потерпела поражение, из публичного пространства исчез один из ключевых соратников Виктора Орбана – министр иностранных дел Петер Сиярто. Венгерский политик не появлялся на мероприятиях в день выборов 12 апреля и только через 5 дней журналисты нашли его и сфотографировали.

Петер Сиярто. Фото из открытых источников

Как сообщают венгерские журналисты издания Telex, Петера Сиярто удалось обнаружить в его родном городе Дунакеси. Там Сиярто был замечен во время утренней пробежки 16 апреля. Глава МИД Венгрии имел на себе спортивную одежду клуба "Csikszereda", которая относится к трансильванской футбольной команде, которую поклонники "Фидес" возродили в 2012 году.

Петер Сиярто. Фото: Telex

Сийярто, являвшийся одним из главных лиц предвыборной кампании Виктора Орбана, не явился на партийном событии в ночь объявления результатов выборов и не присутствовал во время публичного выступления премьера. С этого времени он также прекратил активность в соцсетях, ограничившись лишь изменением обложки профиля на венгерский флаг.

Отсутствие официальных комментариев со стороны МИД Венгрии только усилило спекуляции. Дополнительный резонанс вызвало заявление нового политического лидера Петера Мадяра, утверждающего, что он видел Сиярто в здании министерства, где тот якобы уничтожал документы.

Сийярто долгое время считался одним из ключевых руководителей внешней политики правительства Орбана, в том числе в отношениях с Россией. Сиярто неоднократно разговаривал по телефону с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, рассказывая ему о том, что обсуждалось на встречах министров ЕС.

