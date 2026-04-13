Мадяр розповів, куди насправді "зник" Сіярто після поразки Орбана

Майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр відреагував на інформацію про зникнення очільника МЗС країни Петера Сіярто після поразки на виборах партії "Фідес" Віктора Орбана. За його словами, угорський політик не зник, а займається знищенням документів.

Петер Сіярто. Фото з відкритих джерел

Петер Мадяр під час пресконференції прокоментував інформацію ЗМІ щодо Петера Сіярто. За словами політика, міністр перебуває у Будапешті та зранку "працює" в будівлі МЗС разом із колегами.

"Багато хто вважав, що Петер Сіярто зник, оскільки його не бачили на виступі Віктора Орбана. Можу всіх заспокоїти, він тут. Ми знаємо, що його люди знищують документи так само, як у старі комуністичні часи. Шредери працюють на повну не лише у міністерствах, але і в інших інституціях. Але це їм не допоможе", – заявив Мадяр.

Петер Мадяр також наголосив, що його команда досі не має доступу до значної частини міжнародних угод і урядових рішень, укладених попередньою владою. Зокрема, йдеться про фінансові зобов’язання, умови яких залишаються невідомими.

"Сьогодні о 10 ранку він з'явився в Міністерстві закордонних справ, де раніше були російські хакери. Зараз він знищує документи, пов'язані з матеріалами санкцій, у супроводі Естер Д'ярматі та своїх найближчих колег. Саме це зараз відбувається в Угорщині", — додав Мадяр.

Мадяр підкреслив, що одним із першочергових завдань нової влади стане відновлення доступу до всієї документації. Він пообіцяв забезпечити прозорість та провести перевірку рішень попереднього уряду.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про першу реакцію Орбана на поразку на виборах в Угорщині.

Також "Коментарі" писали, що в Кремлі відреагували на поразку Орбана на виборах в Угорщині