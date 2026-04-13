Мадяр розповів, куди насправді "зник" Сіярто після поразки Орбана

Майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр відреагував на інформацію про зникнення очільника МЗС країни Петера Сіярто після поразки на виборах партії "Фідес" Віктора Орбана. За його словами, угорський політик не зник, а займається знищенням документів.
Петер Сіярто. Фото з відкритих джерел
Петер Мадяр під час пресконференції прокоментував інформацію ЗМІ щодо Петера Сіярто. За словами політика, міністр перебуває у Будапешті та зранку "працює" в будівлі МЗС разом із колегами.
Петер Мадяр також наголосив, що його команда досі не має доступу до значної частини міжнародних угод і урядових рішень, укладених попередньою владою. Зокрема, йдеться про фінансові зобов’язання, умови яких залишаються невідомими.
Мадяр підкреслив, що одним із першочергових завдань нової влади стане відновлення доступу до всієї документації. Він пообіцяв забезпечити прозорість та провести перевірку рішень попереднього уряду.
