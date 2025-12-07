logo

В ЕС послали Маска после его призывов ликвидировать Евросоюз

Илон Маск призвал ликвидировать ЕС, после чего получил жесткий ответ от главы МИД Польши Радослава Сикорского

7 декабря 2025, 07:45
Автор:
avatar

Slava Kot

Европейские политики жестко отреагировали на очередное скандальное заявление Илона Маска. Американский миллиардер призвал "отменить Европейский Союз" и вернуть полный суверенитет отдельным странам. В ответ министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский посоветовал Маску "лететь на Марс".

В ЕС послали Маска после его призывов ликвидировать Евросоюз

Сикорский ответил Маску на призыв отменить ЕС. Фото из открытых источников

В своем сообщении в X Маск заявил, что Евросоюз нужно распустить.

"ЕС следует отменить, а суверенитет вернуть отдельным странам, чтобы правительства могли лучше представлять свой народ", — пишет Маск.

В Европейском Союзе быстро отреагировали на заявления Маска. Глава польского МИД Радослав Сикорский послал Маска на другую планету.

"Лети на Марс. Там нет цензуры на нацистские поздравления", — написал Сикорский.

Таким образом, польский политик напомнил Маску об инциденте во время инаугурации Дональда Трампа в Вашингтоне. Тогда во время выступления Маск совершил жест, который многие восприняли как нацистское поздравление.

Скандальное заявление Маска было опубликовано вскоре после того, как Европейская комиссия оштрафовала его компанию X на 120 млн евро. Регуляторы установили ряд нарушений платформы, включая продажу верификации без проверки личности пользователя, препятствование доступу независимых исследователей к открытым данным для анализа рисков, а также ненадлежащий доступ к рекламному репозиторию, что затрудняет выявление манипуляций и дезинформации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле оценили изменение стратегии США в отношении России.

Также "Комментарии" писали, что Der Spiegel обнародовал стенограмму разговора лидеров ЕС и Зеленского. В ней европейские руководители предупреждают о риске "измены Украины" со стороны США и давлении на Киев.



