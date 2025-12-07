В ЄС послали Маска після його закликів ліквідувати Євросоюз

Європейські політики жорстко відреагували на чергову скандальну заяву Ілона Маска. Американський мільярдер закликав "скасувати Європейський Союз" та повернути повний суверенітет окремим країнам. У відповідь міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський порадив Маску "летіти на Марс".

Сікорський відповів Маску на заклик скасувати ЄС. Фото з відкритих джерел

У своєму дописі в X Маск заявив, що Євросоюз треба розпустити.

"ЄС слід скасувати, а суверенітет повернути окремим країнам, щоб уряди могли краще представляти свій народ", — пише Маск.

У Європейському Союзі швидко відреагували на заяви Маска. Очільник польського МЗС Радослав Сікорський послав Маска на іншу планету.

"Лети на Марс. Там немає цензури на нацистські вітання", — написав Сікорський.

Таким чином польський політик нагадав Маску про інцидент під час інавгурації Дональда Трампа у Вашингтоні. Тоді під час виступу Маск здійснив жест, який багато хто сприйняв як нацистське привітання.

Скандальна заява Маска була опублікована невдовзі після того, як Європейська комісія оштрафувала його компанію X на 120 млн євро. Регулятори встановили низку порушень платформи, зокрема продаж верифікації без перевірки особи користувача, перешкоджання доступу незалежних дослідників до відкритих даних для аналізу ризиків, а також неналежний доступ до рекламного репозиторію, що ускладнює виявлення маніпуляцій та дезінформації.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Кремлі оцінили зміну стратегії США щодо Росії.

Також "Коментарі" писали, що Der Spiegel оприлюднив стенограму розмови лідерів ЄС і Зеленського. У ній європейські керівники попереджають про ризик "зради України" з боку США та тиску на Київ.