90 миллиардов на кону: ЕС готовит финансовый удар по России через Украину

Финансовая поддержка от Европейского Союза для Украины на сумму 90 млрд евро может стартовать в ближайшие недели. Первые выплаты в рамках кредитной программы ожидаются в мае. Об этом сообщает The Guardian.

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

Заместитель министра иностранных дел Латвии Артемс Уршульскис заявил, что рассчитывает на скорый запуск механизма финансирования. По его словам, у ЕС есть политическая воля начать выплаты без затягивания.

В то же время, главная дипломатка Евросоюза Кая Каллас накануне заседания Совета ЕС по иностранным делам подтвердила ожидание положительного решения уже 22 апреля. Она подчеркнула, что этот кредит критически важен для Украины, а также имеет стратегическое значение в противостоянии с Россией.

"Это станет сигналом, что Россия не сможет переждать Украину", — подчеркнула Каллас, добавив, что финансовая устойчивость Киева сейчас играет ключевую роль.

Кроме кредитной программы, в Брюсселе надеются сдвинуться с места и вопросы новых санкций против РФ. В настоящее время их принятие блокируется из-за позиции Венгрии, которая тормозит консенсус среди стран-членов.

Ожидается, что решение финансовой помощи станет не только экономической поддержкой для Украины, но и политическим сигналом единства ЕС на фоне затяжной войны.

