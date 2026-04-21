Главная Новости Мир ЕС 90 миллиардов на кону: ЕС готовит финансовый удар по России через Украину
90 миллиардов на кону: ЕС готовит финансовый удар по России через Украину

Первые средства могут поступить уже в мае - в Брюсселе говорят о сигнале, который изменит ход войны

21 апреля 2026, 13:25
Кравцев Сергей

Финансовая поддержка от Европейского Союза для Украины на сумму 90 млрд евро может стартовать в ближайшие недели. Первые выплаты в рамках кредитной программы ожидаются в мае. Об этом сообщает The Guardian.

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

Заместитель министра иностранных дел Латвии Артемс Уршульскис заявил, что рассчитывает на скорый запуск механизма финансирования. По его словам, у ЕС есть политическая воля начать выплаты без затягивания.

В то же время, главная дипломатка Евросоюза Кая Каллас накануне заседания Совета ЕС по иностранным делам подтвердила ожидание положительного решения уже 22 апреля. Она подчеркнула, что этот кредит критически важен для Украины, а также имеет стратегическое значение в противостоянии с Россией.

"Это станет сигналом, что Россия не сможет переждать Украину", — подчеркнула Каллас, добавив, что финансовая устойчивость Киева сейчас играет ключевую роль.

Кроме кредитной программы, в Брюсселе надеются сдвинуться с места и вопросы новых санкций против РФ. В настоящее время их принятие блокируется из-за позиции Венгрии, которая тормозит консенсус среди стран-членов.

Ожидается, что решение финансовой помощи станет не только экономической поддержкой для Украины, но и политическим сигналом единства ЕС на фоне затяжной войны.

Читайте на портале "Комментарии" — Венгрия неожиданно сигнализировала о готовности снять блокировку масштабного кредита Европейского Союза для Украины в размере 90 миллиардов евро – решение может быть принято уже на ближайшей встрече послов ЕС. Однако Будапешт выставил четкое условие: разблокирование помощи напрямую зависит от возобновления поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Также издание "Комментарии" сообщало – Европейский Союз вплотную подошел к утверждению масштабной финансовой помощи Украине – речь идет о кредите на сумму 90 миллиардов евро. Как сообщает Deutsche Welle, в Брюсселе уже запустили финальный этап юридического согласования решения.




Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2026/apr/21/eu-foreign-ministers-meet-to-discuss-ukraine-russia-and-the-middle-east-europe-live
