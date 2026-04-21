logo_ukra

BTC/USD

76367

ETH/USD

2325.35

USD/UAH

44.1

EUR/UAH

51.89

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ ЄС 90 мільярдів на кону: ЄС готує фінансовий удар по Росії через Україну
commentss НОВИНИ Всі новини

90 мільярдів на кону: ЄС готує фінансовий удар по Росії через Україну

Перші кошти можуть надійти вже у травні - у Брюсселі говорять про сигнал, який змінить хід війни

21 квітня 2026, 13:25
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Фінансова підтримка від Європейський Союз для України на суму 90 млрд євро може стартувати вже найближчими тижнями. Перші виплати в межах кредитної програми очікуються у травні. Про це повідомляє The Guardian.

Європейський Союз. Фото: з відкритих джерел

Заступник міністра закордонних справ Латвії Артьомс Уршульскіс заявив, що розраховує на швидкий запуск механізму фінансування. За його словами, у ЄС є політична воля розпочати виплати без затягування.

Водночас головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас напередодні засідання Ради ЄС із закордонних справ підтвердила очікування позитивного рішення вже 22 квітня. Вона наголосила, що цей кредит є критично важливим для України, а також має стратегічне значення у протистоянні з Росією.

"Це стане сигналом, що Росія не зможе перечекати Україну", — підкреслила Каллас, додавши, що фінансова стійкість Києва зараз відіграє ключову роль.

Окрім кредитної програми, у Брюсселі сподіваються зрушити з місця і питання нових санкцій проти РФ. Наразі їх ухвалення блокується через позицію Угорщина, яка гальмує консенсус серед країн-членів.

Очікується, що рішення щодо фінансової допомоги стане не лише економічною підтримкою для України, а й політичним сигналом єдності ЄС на тлі затяжної війни.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Угорщина несподівано сигналізувала про готовність зняти блокування масштабного кредиту Європейського Союзу для України у розмірі 90 мільярдів євро – рішення може бути ухвалене вже на найближчій зустрічі послів ЄС. Однак Будапешт виставив чітку умову: розблокування допомоги безпосередньо залежить від відновлення постачання російської нафти трубопроводом "Дружба".

Також видання "Коментарі" повідомляло – Європейський Союз впритул підійшов до затвердження масштабної фінансової допомоги Україні – йдеться про кредит на суму 90 мільярдів євро. Як повідомляє Deutsche Welle, у Брюсселі вже запустили фінальний етап юридичного узгодження рішення.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.theguardian.com/world/live/2026/apr/21/eu-foreign-ministers-meet-to-discuss-ukraine-russia-and-the-middle-east-europe-live
Теги:

Новини

Всі новини