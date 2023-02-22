12 стран ЕС угрожают изгнать всех, кто помогает России

12 государств-членов ЕС начали дискуссию о том, чтобы усилить санкции против России и не допустить на свой рынок те компании, которые помогают обходить запреты для РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на британское издание Express.

Страны ЕС ужесточают санкции против России. Фото из открытых источников

К годовщине полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину, которое состоялось 24 февраля, Европейский Союз планирует ввести новые санкции, а также усилить механизм действия по старым. Ведь Кремль ищет способы обойти их.

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Как стало известно британскому изданию Express 12 стран ЕС планируют усилить ответственность среди государств и частных компаний, помогающих России обходить санационные запреты. Основным предложением этих стран является ограничение для частных компаний или стран на рынки Европейского Союза, если те будут помогать РФ.

"Двенадцать стран ЕС угрожают изгнать всех с единого рынка, кто помогает России", – пишет E xpress.

Издание также обнародовало перечень стран, чьи чиновники обсуждают следующую идею: Нидерланды, Бельгия, Чехия, Испания, Румыния, Эстония, Литва, Латвия, Финляндия, Германия, Франция и Италия. Такое сообщение было озвучено после того, как Владимир Путин заявил о выходе России из ядерного договора между РФ и США, с целью сдерживать рост ядерного вооружения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спикер МИД РФ Захарова отреагировала на новые санкции Канады против России.

Также "Комментарии" писал о премьер-министре Молдовы Дорине Речане, который ответил на планы Кремля захватить Кишинев. Ранее президент страны рассказала о подробных шагах Москвы организовать госпереворот в Молдове.