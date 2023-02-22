logo

BTC/USD

24124.79

ETH/USD

1644.11

LTC/USD

94.57

USD/UAH

39.50

EUR/UAH

41.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС 12 стран ЕС угрожают изгнать всех, кто помогает России
commentss НОВОСТИ Все новости

12 стран ЕС угрожают изгнать всех, кто помогает России

ЕС обсуждает новые шаги, которые смогут экономически ограничить Россию. Евросоюз плана выгонять со своего рынка компании, помогающие России избегать санкций.

сегодня, 12:10
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

12 государств-членов ЕС начали дискуссию о том, чтобы усилить санкции против России и не допустить на свой рынок те компании, которые помогают обходить запреты для РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на британское издание Express.

12 стран ЕС угрожают изгнать всех, кто помогает России

Страны ЕС ужесточают санкции против России. Фото из открытых источников

К годовщине полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину, которое состоялось 24 февраля, Европейский Союз планирует ввести новые санкции, а также усилить механизм действия по старым. Ведь Кремль ищет способы обойти их.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Как стало известно британскому изданию Express 12 стран ЕС планируют усилить ответственность среди государств и частных компаний, помогающих России обходить санационные запреты. Основным предложением этих стран является ограничение для частных компаний или стран на рынки Европейского Союза, если те будут помогать РФ.

"Двенадцать стран ЕС угрожают изгнать всех с единого рынка, кто помогает России", – пишет Express.

Издание также обнародовало перечень стран, чьи чиновники обсуждают следующую идею: Нидерланды, Бельгия, Чехия, Испания, Румыния, Эстония, Литва, Латвия, Финляндия, Германия, Франция и Италия. Такое сообщение было озвучено после того, как Владимир Путин заявил о выходе России из ядерного договора между РФ и США, с целью сдерживать рост ядерного вооружения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спикер МИД РФ Захарова отреагировала на новые санкции Канады против России.

Также "Комментарии" писал о премьер-министре Молдовы Дорине Речане, который ответил на планы Кремля захватить Кишинев. Ранее президент страны рассказала о подробных шагах Москвы организовать госпереворот в Молдове.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.express.co.uk/news/world/1737434/eu-nations-russia-war-ukraine-sanctions-European-single-market
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!