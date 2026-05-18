Мадяр призвал президента уйти в отставку: тот отреагировал

Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр публично призвал к отставке президента страны Тамаша Шуйока. В ответ глава государства заявил, что не видит никаких правовых или конституционных оснований покидать свой пост.

Тамаш Шуйок. Фото: Associated Press

Конфликт между двумя политиками обострился после интервью Шуйока венгерскому изданию Index. Мадяр подверг резкой критике президента, назвав его "марионеткой" Виктора Орбана и обвинив в лояльности к правящей партии "Фидес" вместо защиты национального единства.

По словам Мадяра, действующий президент якобы игнорирует настроения общества после выборов и не признает запрос венгров на политические изменения. Политик утверждает, что большинство граждан "отвергает систему Орбана", а сам Шуйок является частью этой модели власти.

"Господин президент, вы должны уйти! И вы уйдете. Вы еще можете сделать это добровольно до 31 мая", — сказал Мадяр.

Однако Тамаш Шуйок отверг эти требования венгерского лидера. Президент Венгрии заявил, что его обязанность состоит в том, чтобы соблюдать Конституцию и работать в интересах всей политической нации, а не отдельных партий или групп.

"Нет никаких правовых оснований или конституционных причин, которые могли бы обосновать мою отставку. Присяга обязывает меня перед всей политической нацией, а не только перед большинством или меньшинством. Это следует из конституционного статуса президента Венгерской Республики", — ответил Шуйок.

