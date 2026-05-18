Мадяр закликав президента піти у відставку: той відреагував

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр публічно закликав до відставки президента країни Тамаша Шуйока. У відповідь глава держави заявив, що не бачить жодних правових чи конституційних підстав залишати свою посаду.
Тамаш Шуйок. Фото: Associated Press
Конфлікт між двома політиками загострився після інтерв’ю Шуйока угорському виданню Index. Мадяр різко розкритикував президента, назвавши його "маріонеткою" Віктора Орбана та звинувативши у лояльності до правлячої партії "Фідес" замість захисту національної єдності.
За словами Мадяра, чинний президент нібито ігнорує настрої суспільства після виборів і не визнає запиту угорців на політичні зміни. Політик стверджує, що більшість громадян "відкидає систему Орбана", а сам Шуйок є частиною цієї моделі влади.
Однак Тамаш Шуйок відкинув ці вимоги угорського лідера. Президент Угорщини заявив, що його обов’язок полягає у тому, щоб дотримуватися Конституції та працювати в інтересах усієї політичної нації, а не окремих партій чи груп.
