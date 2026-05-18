logo_ukra

BTC/USD

76766

ETH/USD

2114.26

USD/UAH

44.07

EUR/UAH

51.26

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ ЄС Мадяр закликав президента піти у відставку: той відреагував
commentss НОВИНИ Всі новини

Мадяр закликав президента піти у відставку: той відреагував

Петер Мадяр вимагає відставки президента Угорщини, але той відмовляється.

18 травня 2026, 12:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр публічно закликав до відставки президента країни Тамаша Шуйока. У відповідь глава держави заявив, що не бачить жодних правових чи конституційних підстав залишати свою посаду.

Мадяр закликав президента піти у відставку: той відреагував

Тамаш Шуйок. Фото: Associated Press

Конфлікт між двома політиками загострився після інтерв’ю Шуйока угорському виданню Index. Мадяр різко розкритикував президента, назвавши його "маріонеткою" Віктора Орбана та звинувативши у лояльності до правлячої партії "Фідес" замість захисту національної єдності.

За словами Мадяра, чинний президент нібито ігнорує настрої суспільства після виборів і не визнає запиту угорців на політичні зміни. Політик стверджує, що більшість громадян "відкидає систему Орбана", а сам Шуйок є частиною цієї моделі влади.

"Пане президенте, ви мусите піти! І ви підете. Ви ще можете зробити це добровільно до 31 травня", — сказав Мадяр.

Однак Тамаш Шуйок відкинув ці вимоги угорського лідера. Президент Угорщини заявив, що його обов’язок полягає у тому, щоб дотримуватися Конституції та працювати в інтересах усієї політичної нації, а не окремих партій чи груп.

"Немає жодних правових підстав чи конституційних причин, які б могли обґрунтувати мою відставку. Присяга зобов’язує мене перед усією політичною нацією, а не лише перед більшістю чи меншістю. Це випливає з конституційного статусу президента Угорської Республіки", – відповів Шуйок.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що парламент обрав нового прем'єр-міністра Угорщини.

Також "Коментарі" писали, що МЗС Угорщини очолить Орбан. Новий прем'єр Петер Мадяр назвав своїх перших міністрів.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-05-18/hungarian-president-sulyok-rejects-magyar-s-call-to-resign
Теги:

Новини

Всі новини