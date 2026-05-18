Мадяр закликав президента піти у відставку: той відреагував

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр публічно закликав до відставки президента країни Тамаша Шуйока. У відповідь глава держави заявив, що не бачить жодних правових чи конституційних підстав залишати свою посаду.

Тамаш Шуйок. Фото: Associated Press

Конфлікт між двома політиками загострився після інтерв’ю Шуйока угорському виданню Index. Мадяр різко розкритикував президента, назвавши його "маріонеткою" Віктора Орбана та звинувативши у лояльності до правлячої партії "Фідес" замість захисту національної єдності.

За словами Мадяра, чинний президент нібито ігнорує настрої суспільства після виборів і не визнає запиту угорців на політичні зміни. Політик стверджує, що більшість громадян "відкидає систему Орбана", а сам Шуйок є частиною цієї моделі влади.

"Пане президенте, ви мусите піти! І ви підете. Ви ще можете зробити це добровільно до 31 травня", — сказав Мадяр.

Однак Тамаш Шуйок відкинув ці вимоги угорського лідера. Президент Угорщини заявив, що його обов’язок полягає у тому, щоб дотримуватися Конституції та працювати в інтересах усієї політичної нації, а не окремих партій чи груп.

"Немає жодних правових підстав чи конституційних причин, які б могли обґрунтувати мою відставку. Присяга зобов’язує мене перед усією політичною нацією, а не лише перед більшістю чи меншістю. Це випливає з конституційного статусу президента Угорської Республіки", – відповів Шуйок.

