Макрон предлагает "план спасения Европы"

Президент Франции Эммануэль Макрон предлагает кандидатуру бывшего премьер-министра Италии Марио Драги на пост президента Европейской комиссии после выборов в Европарламент в следующем году. По идее Макрона фон дер Ляен должен возглавить НАТО.

Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото с открытых источников

Итальянское издание La Repubblica со ссылкой на дипломатические источники в Париже и Брюсселе раскрывает план Макрона по изменениям в Европе. Лидер Франции уже представил кандидатуру Драги канцлеру Германии Олафу Шольцу, а теперь должно состояться согласование с позицией итальянского правительства во главе с Джорджией Мелони.

La Repubblica напоминает, что Эммануэль Макрон около пяти лет назад продвигал кандидатуру Урсулы фон дер Ляен на пост президента Европейской комиссии. Благодаря такому шагу длинные обсуждения президента Еврокомиссии были решены и фон дер Ляен согласовали. Теперь в Европе не могут найти новую кандидатуру, которая подошла бы всем странам ЕС, поэтому президент Франции снова хочет сыграть подобную роль и предлагает доверить управление Еврокомиссией Марио Драги. Таким образом, президент Франции предлагает "план спасения Европы" во избежание политического кризиса.

По идее Макрона 76-летний Драги имеет авторитет и может стать компромиссным решением, ведь он был бывшим президентом Банка Италии, президентом ЕЦБ в 2011-2019 годах, иглавой итальянского правительства в 2021-2022 годах в разгар пандемии COVID-19.

Как пишет итальянское издание, Макрон ожидает, что фон дер Ляен возглавит НАТО. Даже несмотря на то, что нынешний лидер в борьбе за пост нового генсека НАТО считается Марк Рютте.



Напомним, что Европейский парламент должен проголосовать за нового президента Еврокомиссии летом 2024 года, а полномочия действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга истекают осенью того же года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Латвии назвали, кто должен быть следующим генсеком НАТО.

"Комментарии" также писали, что новым генсеком НАТО может быть женщина, которая подтвердила свое желание соревноваться за пост главы НАТО.