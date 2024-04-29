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Макрон предлагает ядерные боеголовки ЕС для сдерживания России

Эммануэль Макрон предложил странам ЕС французское ядерное оружие.

сегодня, 08:30
Автор:
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Slava Kot
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Президент Франции Эммануэль Макрон в последние недели занимает все более жесткую позицию по отношению к России. В недавнем интервью Ebra Макрон заявил, что готов начать диалог по использованию французских ядерных боеголовок как часть "надежной европейской обороны" от угроз со стороны России.

Макрон предлагает ядерные боеголовки ЕС для сдерживания России

Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото с открытых источников

Эммануэль Макрон заявил о необходимости начать разговоры о ядерном оружии, как элементе сдерживания от российской агрессии. По его словам, Франция сохранит свою специфику, но готова сделать больше для защиты европейской земли.

"Я выступаю за то, чтобы открыть эти дебаты, которые должны включать противоракетную оборону, стрельбу из оружия дальнего действия, ядерное оружие для тех, у кого оно есть или имеющее американское ядерное оружие на своей территории", — сказал Макрон.

Франция имеет около 300 ядерных боеголовок и является единственной страной ЕС, которая их производит. Также в нескольких странах ЕС размещено американское ядерное оружие.

Макрон впервые заговорил о "стратегическом диалоге" по ядерному оружию в ЕС в 2020 году, а затем повторил свои идеи в 2022 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Польши Анджей Дуда заявил о готовности разместить на территории страны американское ядерное оружие. На такие заявления с угрозами отреагировали в Кремле.

Также "Комментарии" писали о главе МИД РФ Сергее Лаврове, который пригрозил Западу ядерной войной с катастрофическими последствиями. Российский министр обвинил Запад в обострении ситуации и возможности прямого военного конфликта между государствами. Лавров назвал главными инициаторами таких действий США, Великобританию и Францию.



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Источник: https://www.politico.eu/article/emmanuel-macron-nuclear-weapons-europe-open-debate/
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