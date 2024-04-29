Макрон предлагает ядерные боеголовки ЕС для сдерживания России

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Slava Kot
Президент Франции Эммануэль Макрон в последние недели занимает все более жесткую позицию по отношению к России. В недавнем интервью Ebra Макрон заявил, что готов начать диалог по использованию французских ядерных боеголовок как часть "надежной европейской обороны" от угроз со стороны России.
Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото с открытых источников
Эммануэль Макрон заявил о необходимости начать разговоры о ядерном оружии, как элементе сдерживания от российской агрессии. По его словам, Франция сохранит свою специфику, но готова сделать больше для защиты европейской земли.
Франция имеет около 300 ядерных боеголовок и является единственной страной ЕС, которая их производит. Также в нескольких странах ЕС размещено американское ядерное оружие.
Макрон впервые заговорил о "стратегическом диалоге" по ядерному оружию в ЕС в 2020 году, а затем повторил свои идеи в 2022 году.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Польши Анджей Дуда заявил о готовности разместить на территории страны американское ядерное оружие. На такие заявления с угрозами отреагировали в Кремле.
Также "Комментарии" писали о главе МИД РФ Сергее Лаврове, который пригрозил Западу ядерной войной с катастрофическими последствиями. Российский министр обвинил Запад в обострении ситуации и возможности прямого военного конфликта между государствами. Лавров назвал главными инициаторами таких действий США, Великобританию и Францию.
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