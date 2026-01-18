Макрон предложит использовать "торговую базуку" ЕС в ответ на ультиматум Трампа

У президента Франции Эмманюэля Макрона призвали Европейский Союз быть готовым к жесткому ответу США в случае введения новых торговых пошлин. Речь идет о возможной активации Инструмента ЕС против принуждения (Anti-Coercion Instrument), который в Брюсселе неофициально называют "торговой базукой".

Эмманюэль Макрон. Фото из открытых источников

Как пишет Euractiv со ссылкой на заявление спикера Елисейского дворца, Макрон будет настаивать на применении "торговой базуки", если администрация Дональда Трампа реализует угрозы по тарифам. В Париже считают такие шаги примером экономического давления, на которое ЕС должен реагировать скоординированно и решительно.

Идею активной подготовки к запуску "базуки" поддерживают и в Европарламенте. Лидер центристской группы Renew Валери Хайер в письме к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляен подчеркнула, что ACI создавался именно для ситуаций, когда торговля используется как политический инструмент. Аналогичную позицию озвучил и глава комитета ЕП по торговле Бернд Ланге, прямо заявив, что механизм рассчитан на сценарий давления со стороны США.

Инструмент против принуждения вступил в силу в 2023 году, однако до сих пор ни разу не применялся. Он считается самым мощным торговым рычагом ЕС, ведь позволяет вводить санкции не только против товаров, но и услуг. Потенциальные контрмеры включают ограничение инвестиций, отмену защиты интеллектуальной собственности, приостановку лицензий и запрещение доступа к государственным закупкам Евросоюза.

В то же время, запуск ACI предполагает длительный и политически сложный процесс. Для этого требуется поддержка квалифицированного большинства стран-членов ЕС, то есть 15 из 27 стран Евросоюза, представляющих не менее 65% населения ЕС. А также расследование Еврокомиссии, которое может занять до года.

Напомним, что Трамп пригрозил ввести санкции против стран Европы, которые не поддерживают "сделки" США по взятию под свой контроль Гренландии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что все восемь стран, которым Трамп выдвинул ультиматум по Гренландии, выступили с заявлением.

Также "Комментарии" писали, что немецкие военные срочно покинули Гренландию.