Макрон запропонує використати "торгову базуку" ЄС у відповідь на ультиматум Трампа

У президента Франції Емманюеля Макрона закликали Європейський Союз бути готовим до жорсткої відповіді США у разі запровадження нових торговельних мит. Йдеться про можливу активацію Інструменту ЄС проти примусу (Anti-Coercion Instrument), який у Брюсселі неофіційно називають "торговою базукою".

Емманюель Макрон. Фото з відкритих джерел

Як пише Euractiv із посиланням на заяву речника Єлисейського палацу, Макрон наполягатиме на застосуванні "торгової базуки", якщо адміністрація Дональда Трампа реалізує погрози щодо тарифів. У Парижі вважають такі кроки прикладом економічного тиску, на який ЄС має реагувати скоординовано та рішуче.

Ідею активної підготовки до запуску "базуки" підтримують і в Європарламенті. Лідерка центристської групи Renew Валері Хаєр у листі до голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн наголосила, що ACI створювався саме для ситуацій, коли торгівля використовується як політичний інструмент. Аналогічну позицію озвучив і голова комітету ЄП з питань торгівлі Бернд Ланге, прямо заявивши, що механізм розрахований на сценарій тиску з боку США.

Інструмент проти примусу набув чинності у 2023 році, однак досі жодного разу не застосовувався. Він вважається найпотужнішим торговельним важелем ЄС, адже дозволяє вводити санкції не лише проти товарів, а й проти послуг. Потенційні контрзаходи включають обмеження інвестицій, скасування захисту інтелектуальної власності, призупинення ліцензій та заборону доступу до державних закупівель Євросоюзу.

Водночас запуск ACI передбачає тривалий і політично складний процес. Для цього потрібна підтримка кваліфікованої більшості країн-членів ЄС, тобто 15 з 27 країн Євросоюзу, що представляють щонайменше 65% населення ЄС. А також розслідування Єврокомісії, яке може тривати до року.

Нагадаємо, що Трамп пригрозив ввести санкції проти країн Європи, які не підтримують "угоди" США щодо взяття під свій контроль Гренландії.

