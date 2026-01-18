logo_ukra

Головна Новини Світ Німеччина Німецькі військові терміново залишили Гренландію: що відомо
commentss НОВИНИ Всі новини

Німецькі військові терміново залишили Гренландію: що відомо

15 німецьких солдатів та контрадмірал Паулі терміново покинули Гренландію після 44 годин перебування.

18 січня 2026, 16:35
Автор:
avatar

Slava Kot

Група німецьких військових несподівано покинула Гренландію менш ніж через дві доби після прибуття. До складу делегації входили 15 солдатів та контрадмірал Стефан Паулі, які прибули на острів у рамках розвідувальної місії НАТО на запрошення Данії. Метою перебування була оцінка можливостей розгортання сил союзників та проведення навчань.

Німецькі військові терміново залишили Гренландію: що відомо

Німецькі військові залишили Гренландію. Фото з відкритих джерел

Як повідомляє Bild, наказ про достроковий відвід надійшов з Берліна 18 січня вранці, і солдати терміново відправилися назад до Німеччини. Речник місії не надав жодних пояснень, а з Берліна також не було офіційних заяв. Таким чином, група перебувала на острові лише 44 години.

"Розвідувальна група збройних сил Німеччини тихо та таємно вилітає з Гренландії! Bild зафіксував 15 солдатів на чолі з 61-річним контр-адміралом Стефаном Паулі в аеропорту Нуук. Пункт призначення: Boeing 737 авіакомпанії Icelandair", — йдеться у повідомленні видання.

Адмірал Паулі напередодні повідомляв про обмін думками з представниками Данії щодо майбутньої співпраці, однак ніяких рішень не було ухвалено. Bild зазначає, що причина раптового виведення військових залишається невідомою. 

У ЗМІ припускають, що це може бути пов’язано з оголошеними США каральними митами проти держав, які виступили проти політики президента Дональда Трампа щодо Гренландії, або з іншими військовими причинами.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що ЄС озвучили перший крок-відповідь на ультиматум Трампа щодо Гренландії.

Також "Коментарі" писали, що у Британії відповіли "справедливою" контрпропозицією на ультиматум Трампа.



Джерело: https://www.bild.de/politik/ausland-und-internationales/groenland-hier-macht-die-bundeswehr-heimlich-den-abflug-696cc1784bea5ecfebee9d64
