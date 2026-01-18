Німецькі військові терміново залишили Гренландію: що відомо

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Група німецьких військових несподівано покинула Гренландію менш ніж через дві доби після прибуття. До складу делегації входили 15 солдатів та контрадмірал Стефан Паулі, які прибули на острів у рамках розвідувальної місії НАТО на запрошення Данії. Метою перебування була оцінка можливостей розгортання сил союзників та проведення навчань.
Німецькі військові залишили Гренландію. Фото з відкритих джерел
Як повідомляє Bild, наказ про достроковий відвід надійшов з Берліна 18 січня вранці, і солдати терміново відправилися назад до Німеччини. Речник місії не надав жодних пояснень, а з Берліна також не було офіційних заяв. Таким чином, група перебувала на острові лише 44 години.
Адмірал Паулі напередодні повідомляв про обмін думками з представниками Данії щодо майбутньої співпраці, однак ніяких рішень не було ухвалено. Bild зазначає, що причина раптового виведення військових залишається невідомою.
У ЗМІ припускають, що це може бути пов’язано з оголошеними США каральними митами проти держав, які виступили проти політики президента Дональда Трампа щодо Гренландії, або з іншими військовими причинами.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що ЄС озвучили перший крок-відповідь на ультиматум Трампа щодо Гренландії.
Також "Коментарі" писали, що у Британії відповіли "справедливою" контрпропозицією на ультиматум Трампа.