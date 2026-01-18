logo_ukra

Усі вісім країн, яким Трамп висунув ультиматум по Гренландії, виступили з заявою
НОВИНИ

Усі вісім країн, яким Трамп висунув ультиматум по Гренландії, виступили з заявою

Данія, Франція, Німеччина та інші країни виступили зі спільною заявою у відповідь на погрози Трампа щодо Гренландії.

18 січня 2026, 18:00
Автор:
avatar

Slava Kot

Вісім європейських держав, яким президент США Дональд Трамп висунув ультиматум через позицію щодо Гренландії, виступили зі спільною заявою, застерігши від ескалації та підтвердивши готовність до діалогу. Йдеться про Данію, Фінляндію, Францію, Німеччину, Нідерланди, Норвегію, Швецію та Велику Британію.

Усі вісім країн, яким Трамп висунув ультиматум по Гренландії, виступили з заявою

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

У документі країни наголосили, що як члени НАТО вони розглядають безпеку Арктики як спільний трансатлантичний інтерес. Зокрема, йдеться про попередньо скоординовані данські навчання "Арктична витривалість", які проводилися разом із союзниками. За словами підписантів, ці маневри не становлять загрози та мають виключно оборонний характер.

Окремо держави висловили повну солідарність з Данією та народом Гренландії, підкресливши підтримку принципів суверенітету та територіальної цілісності. У заяві вказано, що саме на цих засадах вони готові продовжувати діалог. Водночас європейські столиці застерегли, що тарифні погрози з боку Трампа підривають відносини країн НАТО та можуть спровокувати небезпечну ситуацію. 

"Ми й надалі будемо єдиними та скоординованими у нашій відповіді. Ми прагнемо підтримувати наш суверенітет", — йдеться в заяві країн-підписантів.

Нагадаємо, що Дональд Трамп пригрозив запровадити мита з 1 лютого проти восьми європейських країн у разі їхнього спротиву ідеї "придбання" Гренландії Сполученими Штатами. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що німецькі військові терміново залишили Гренландію.

Також "Коментарі" писали, що в ЄС озвучили перший крок-відповідь на ультиматум Трампа щодо Гренландії.



