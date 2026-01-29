Макрон внезапно начал говорить на гренландском: это четкое послание Трампу (ВИДЕО)

Президент Франции Эмманюэль Макрон сделал неожиданный жест во время встречи в Париже с премьер-министром Гренландии Йенсом-Фредериком Нильсеном и главой правительства Дании Мэтте Фредериксен. В разгар обсуждения безопасности в Арктике и поддержки автономного острова французский лидер внезапно обратился к собравшимся на гренландском языке, четко очертив позицию Европы.

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото из открытых источников

28 января Эмманюэль Макрон в Париже встретился с премьер-министрами Дании и Гренландии. Мероприятие было посвящено росту геополитических напряжений вокруг Арктики и роли ЕС в обеспечении стабильности региона.

Франция заявила о готовности поддерживать социально-экономическое развитие Гренландии и усиливать сотрудничество в сфере безопасности. Контекстом для этих заявлений стали неоднократные публичные сигналы Дональда Трампа о желании аннексировать остров, мотивируя это "национальной безопасностью" США.

В определенный момент своего выступления Макрон начал говорить на гренландском языке, выразив четкую позицию относительно крупнейшего в мире острова.

"Гренландия не продается и ее нельзя просто забрать. Ее будущее решают исключительно ее жители", — сказал Макрон.

"Видео с выступлением президента Франции можно посмотреть ниже:"

Париж с самого начала принял сторону Копенгагена в этом споре. Франция была среди восьми европейских стран, участвовавших в совместных военных учениях на острове, а уже 6 февраля откроет консульство в столице Гренландии Нууке.

