Макрон раптово почав говорити гренландською: це чітке послання Трампу (ВІДЕО)

Президент Франції Емманюель Макрон зробив несподіваний жест під час зустрічі в Парижі з прем’єр-міністром Гренландії Єнсом-Фредеріком Нільсеном і главою уряду Данії Метте Фредеріксен. У розпал обговорення безпеки в Арктиці та підтримки автономного острова французький лідер раптово звернувся до присутніх гренландською мовою, чітко окресливши позицію Європи.

Президент Франції Емманюель Макрон. Фото з відкритих джерел

28 січня Емманюель Макрон у Парижі зустрівся з прем'єр-міністрами Данії та Гренландії. Захід був присвячений зростанню геополітичної напруги навколо Арктики та ролі ЄС у забезпеченні стабільності регіону.

Франція заявила про готовність підтримувати соціально-економічний розвиток Гренландії та посилювати співпрацю у сфері безпеки. Контекстом для цих заяв стали неодноразові публічні сигнали Дональда Трампа про бажання анексувати острів, мотивуючи це "національною безпекою" США.

В певний момент свого виступу Макрон почав говорити гренландською мовою висловивши чітку позицію щодо найбільшого у світі острова.

"Гренландія не продається і її не можна просто захопити. Її майбутнє вирішують виключно її мешканці", — сказав Макрон.

Відео з виступом президента Франції можна подивитися нижче:

Париж із самого початку став на бік Копенгагена у цій суперечці. Франція була серед восьми європейських країн, які брали участь у спільних військових навчаннях на острові, а вже 6 лютого відкриє консульство в столиці Гренландії Нууку.

