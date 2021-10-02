Михаила Саакашвили задержали в Грузии: как могут события развиваться дальше

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Ольга Чародий
Третий президент Грузии, экс-губернатор Одесской области и "реформатор" Украины Михаил Саакашвили (в данный момент – председатель Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины) задержан в Грузии. По его словам, они приехал в Батуми, через восемь лет после отъезда из Грузии. При этом известно, что Саакашвили, в последние годы проживающий в Украине, не пересекал государственную границу – ни украинскую, ни грузинскую. По словам председателя правящей партии Грузии ("Грузинская мечта") Ираклия Кобахидзе, Саакашвилли готовил государственный переворот.
Михаил Саакашвили - фото из открытых источников
Как могут события развиваться дальше? Чего добивался Михо этим возвращением? Поможет ли ему Запад? Как в этой ситуации следует действовать Украине? Эксперты постарались прокомментировать для издания "Комментарии-Украина".
Политолог, социолог Владимир Воля напоминает, что зимой был острый внутриполитический кризис в Грузии.
По его словам, заявления Саакашвили о намерении вернуться в Грузию, о необходимости смены власти, выглядели бы как манипуляция на расстоянии, если бы он так и не прибыл туда. Это могло бы привести к еще большему разочарованию в ЕНД. Потому Саакашвили и решился, прекрасно понимая, что будет арестован.
Напомним, что третий президент Грузии признан тбилисским судом виновным в превышении служебных полномочий и заочно приговорен к трем и шести годам лишения свободы по двум уголовным делам. Еще два уголовных дела по тем же статьям, по сообщениям, рассматриваются в судебных инстанциях.
По мнению политолога, Саакашвили будет достаточно длительное время находиться в заключении.
Руководитель Центра правового анализа и исследования политических рисков, адвокат Михаил Дяденко отмечает: "Судя по развитию ситуации, грузинские власти намерены действовать жестко и привлечь Саакашвили к уголовной ответственности по тем обвинениям, которые ему предъявляются. И официальному Киеву важно реагировать максимально деликатно, чтобы не навредить двусторонним отношениям между Украиной и Грузией. Стратегическим отношениям. Которые важно укреплять, а не расшатывать. Обе страны пострадали от российской агрессии, обе декларируют европейскую и евроатлантическую интеграцию. Нам следует действовать на внешней арене в унисон. И максимально сглаживать любые конфликтные ситуации".
А ситуация с Саакашвили – именно конфликтная, уверен эксперт. И крайне неприятная для наших властей.
По мнению эксперта, украинской власти следует сейчас проявлять максимальную осторожность, дипломатичность.
"Да, можно выражать озабоченность, поскольку Саакашвили имеет украинское гражданство. Но с учетом того, что он вмешивается как гражданин Украины в политику Грузии, безусловно, должен нести ответственность. И Украине тут скорее следует не защищать его, а извиниться за его действия как гражданина нашей страны. Возможно, просить о смягчении наказания. Но не более, – считает Михаил Дяденко. – К сожалению, Саакашвили стал яблоком раздора в отношениях между Украиной и Грузией. Но при адекватном подходе нашей власти к его личности этого не было бы".
Эксперт также отмечает, что еще один фактор, который вряд ли будет положительно влиять на ситуацию – то, что Саакашвили открыто признал свою любовную связь с депутатом Верховной Рады от правящей партии.
Напомним, Михеил Саакашвили решился на шаг поездки в страну, чтобы максимально мобилизировать своих сторонников. Об этом сообщает народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко на своем Telegram-канале.
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