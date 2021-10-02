Михаила Саакашвили задержали в Грузии: как могут события развиваться дальше

Третий президент Грузии, экс-губернатор Одесской области и "реформатор" Украины Михаил Саакашвили (в данный момент – председатель Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины) задержан в Грузии. По его словам, они приехал в Батуми, через восемь лет после отъезда из Грузии. При этом известно, что Саакашвили, в последние годы проживающий в Украине, не пересекал государственную границу – ни украинскую, ни грузинскую. По словам председателя правящей партии Грузии ("Грузинская мечта") Ираклия Кобахидзе, Саакашвилли готовил государственный переворот.

Михаил Саакашвили - фото из открытых источников





Как могут события развиваться дальше? Чего добивался Михо этим возвращением? Поможет ли ему Запад? Как в этой ситуации следует действовать Украине? Эксперты постарались прокомментировать для издания "Комментарии-Украина".





Политолог, социолог Владимир Воля напоминает, что зимой был острый внутриполитический кризис в Грузии.





"Евросоюз пытался его урегулировать. В итоге появилось соглашение, в котором оппозиция пообещала прекратить блокировать работу парламента. А власть – отпустить задержанных представителей главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД, основана Саакашвили). Также была договоренность, что если на местных выборах 2 октября правящая партия "Грузинская мечта" не сможет набрать 43% голосов, будут назначены досрочные парламентские. Летом "Грузинская мечта" вышла из этого соглашения. Оппозиция рассчитывает принудить ее вернуться к нему и надеется получить сегодня как можно более высокий результат. Именно с целью мобилизовать оппозицию Саакашвили и отправился в Грузию", – считает политолог.





По его словам, заявления Саакашвили о намерении вернуться в Грузию, о необходимости смены власти, выглядели бы как манипуляция на расстоянии, если бы он так и не прибыл туда. Это могло бы привести к еще большему разочарованию в ЕНД. Потому Саакашвили и решился, прекрасно понимая, что будет арестован.





Напомним, что третий президент Грузии признан тбилисским судом виновным в превышении служебных полномочий и заочно приговорен к трем и шести годам лишения свободы по двум уголовным делам. Еще два уголовных дела по тем же статьям, по сообщениям, рассматриваются в судебных инстанциях.





"Его бы арестовали в любом случае. Это не зависело бы от того, прибыл он официально, с соблюдением всех таможенных и пограничных процедур, или же негласно, как в данный момент, – отмечает Владимир Воля. – Думаю, что речь идет о мобилизации грузинской оппозиции для голосования на местных выборах. И момент истины будет очевиден, когда станут известны результаты голосования. Тогда станет ясно, играет ли Саакашвили, как ранее, важную роль для определенной части грузинского общества или нет. Ведь вполне может оказаться, что эффект от этого шага Саакашвили даст очень малый процент прироста мобилизации оппозиционных избирателей. Правда, в день выборов вечером оппозиция анонсировала праздничный митинг в Тбилиси. А на данный момент известно, что Саакашвили содержат в тюрьме №12 в Рустави, городе неподалеку. Не исключено, что после завершения дня выборов и там, и в Тбилиси может стать очень жарко, произойдут столкновения между правоохранителями и оппозицией".





По мнению политолога, Саакашвили будет достаточно длительное время находиться в заключении.





"Я пока не вижу предпосылок, чтобы Запад вступался за него. Насколько известно, Саакашвили даже призывали не возвращаться в Грузию, чтобы не накалять и без того кризисную ситуацию. Ведь было понятно, что такой шаг только повысит градус противостояния в грузинском обществе. Но он вернулся, да еще и пересек границу (и украинскую, и грузинскую) с нарушением законодательства. Так что появился дополнительный повод для его ареста и привлечения к ответственности. И, фактически, Саакашвили этим оправдал действия грузинской власти в отношение него перед лицом Запада".



Руководитель Центра правового анализа и исследования политических рисков, адвокат Михаил Дяденко отмечает: "Судя по развитию ситуации, грузинские власти намерены действовать жестко и привлечь Саакашвили к уголовной ответственности по тем обвинениям, которые ему предъявляются. И официальному Киеву важно реагировать максимально деликатно, чтобы не навредить двусторонним отношениям между Украиной и Грузией. Стратегическим отношениям. Которые важно укреплять, а не расшатывать. Обе страны пострадали от российской агрессии, обе декларируют европейскую и евроатлантическую интеграцию. Нам следует действовать на внешней арене в унисон. И максимально сглаживать любые конфликтные ситуации".





А ситуация с Саакашвили – именно конфликтная, уверен эксперт. И крайне неприятная для наших властей.





"Впрочем, она порождена ими же, – акцентирует Михаил Дяденко. – Кто такой Саакашвили, какой он авантюрист по натуре, давно известно. И его нахождение на всех постах в Украине – от руководителя Одесской ОГА до председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины – показало, что никаких реформ он продуцировать не может. И что в Грузии они при нем состоялись, потому что их делали другие люди".

По мнению эксперта, украинской власти следует сейчас проявлять максимальную осторожность, дипломатичность.





"Да, можно выражать озабоченность, поскольку Саакашвили имеет украинское гражданство. Но с учетом того, что он вмешивается как гражданин Украины в политику Грузии, безусловно, должен нести ответственность. И Украине тут скорее следует не защищать его, а извиниться за его действия как гражданина нашей страны. Возможно, просить о смягчении наказания. Но не более, – считает Михаил Дяденко. – К сожалению, Саакашвили стал яблоком раздора в отношениях между Украиной и Грузией. Но при адекватном подходе нашей власти к его личности этого не было бы".





Эксперт также отмечает, что еще один фактор, который вряд ли будет положительно влиять на ситуацию – то, что Саакашвили открыто признал свою любовную связь с депутатом Верховной Рады от правящей партии.





Напомним, Михеил Саакашвили решился на шаг поездки в страну, чтобы максимально мобилизировать своих сторонников. Об этом сообщает народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко на своем Telegram-канале.









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