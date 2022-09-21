Министры иностранных дел ЕС проведут срочную встречу: что известно

Руководители внешнеполитических ведомств стран-участниц Европейского Союза собираются на срочную встречу, которая состоится 21 сентября, вечером. А все из-за заявлений Путина о частичной мобилизации. Об этом сообщает Reuters , ссылаясь на информированных дипломатов.

Министры иностранных дел ЕС проведут срочную встречу (фото из открытых источников)

Известно, что все дипломаты находятся в Нью-Йорке, где проходит ежегодная сессия Генеральной Ассамблеи ООН.

Пока больше подробностей о встрече дипломатов СМИ не получили.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Лавров снова выступил с угрозами. Глава дипломатического ведомства России Сергей Лавров снова принялся угрожать США. Он заявил, что якобы американские наемники принимают участие в войне на стороне ВСУ. И они якобы располагают информацией. Америка "может стать стороной конфликта". Лавров обвинит США в том, что из американского оружия якобы обстреливают российскую территорию.

Также "Комментарии" писали о том, что Байден рассказал мировым лидерам , что РФ хочет сделать с Украиной. Американский президент, выступая в ООН, заявил, что РФ хочет полностью уничтожить Украину и массово убивает украинцев. Джо Байден сказал, что у мировых лидеров от ужасов, которые россияне творят в Украине, должна остыть кровь. Такое заявление он сделал, выступая на Генассамблее ООН. Президент США подчеркнул, что Путин вообще отрицает существование украинского государства. Именно поэтому его цель — тотальное уничтожение Украины и убийство ее граждан. Поэтому российская армия бьет по школам, вокзалам, больницам и жилым домам украинцев. Кроме этого, в своем выступлении Джо Байден упомянул убитых и замученных украинцев, находящихся в братских могилах на освобожденных территориях.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!