Мы готовы договариваться: Орбан ждет приезд украинской делегации в Будапешт

Скандальный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что рассчитывает на визит украинской делегации в Будапешт на переговоры о снятии вето по военной помощи ЕС на 500 млн евро. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Виктор Орбан сделал перед встречей лидеров Евросоюза в Брюсселе.

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Журналисты задали Орбану вопрос – чего ожидать дальше относительно 500 млн помощи для Украины с European Peace Facility, выделение которых не могут одобрить из-за венгерского вето.

"Мы ждем приезда украинской делегации в Будапешт для переговоров об этом. Мы открыты и готовы договариваться", — ответил премьер.

Читайте также на портале "Комментарии" - премьер-министр Венгрии Виктор Орбан становится все более изолированным внутри ЕС. Но венгерский премьер все еще надеется закрепить за собой статус главного переговорщика между Востокм и Западом. Об этом пишет "The Guardian".

Также издание "Комментарии" сообщало – глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отреагировал на сравнение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана членства его страны в ЕС с советской оккупацией. По словам Борреля, никто не обязывает Венгрию быть членом ЕС. Тем временем венгерские власти не только всячески блокируют помощь ЕС для Украины и расширение санкций против РФ, но и, похоже, решили поставить преграду на пути Швеции в НАТО. О чем говорит такая позиция официального Будапешта? Есть ли управа на пророссийские власти Венгрии, которые не скрывают своих симпатий к Путину? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



