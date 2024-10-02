Нападение Ирана на Израиль: к кому ЕС обратился с призывом

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз осуждает нападение Ирана на Израиль и призывает к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке. Как передает портал "Комментарии", об этом Боррель написал в соцсети Х (Twitter).

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

Топ-дипломат Евросоюза отметил, что ЕС решительным образом осуждает нападение Ирана на Израиль.

"Опасный цикл нападений и возмездия рискует выйти из-под контроля. Необходимо немедленное прекращение огня во всем регионе", – высказался Жозеп Боррель.

Европейский Союз остается полностью преданным своему вкладу в предотвращение региональной войны, добавил он.

Читайте также на портале "Комментарии" — вечером 1 октября Иран совершил массированный ракетный обстрел Израиля, запустив более 400 ракет со своей территории. Об этом сообщают Вооруженные силы Израиля (ЦАХАЛ) и The Jerusalem Post.

ЦАХАЛ обратился к населению с призывом следовать указаниям командования тыла и немедленно укрыться в защищенных местах после объявления воздушной тревоги. Военные предупредили, что огонь со стороны Ирана может носить широкомасштабный характер, и что угроза остается серьезной.

"Призываем население следовать указаниям командования тыла. Услышав сирену, вы должны войти в защищенное место и оставаться там до последующих указаний", — говорится в сообщении.

Также издание "Комментарии" сообщало – 1 октября Иран совершил ракетную атаку на Израиль. Однако она провалилась. Такое заявление сделал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает "Reuters".



