Не только Венгрия: еще одна страна ЕС выступила против санкций в отношении России

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что у его страны пока нет возможности использовать альтернативные виды ядерного топлива вместо российского. Поэтому Словакия против санкций ЕС по ядерной сфере России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на TASR.

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар. Фото из открытых источников

Правящая партия Словакии Smer, недавно выигравшая выборы, заявила о необходимости не применять санкции против России, пока не будут проведены исследования последствий запретов для стран Европейского Союза, в том числе и на Словакию.

"Красная линия для нас состоит в том, что санкции не должны включать (российское ) ядерное топливо", — заявил Юрай Бланар.

Глава МИД Словакии пояснил, что это связано с недостаточным изменением словацких атомных станций, которые пока не способны использовать альтернативное российскому ядерное топливо.

Юрай Бланар добавил, что, по его мнению, санкции против России не работают, а решения ЕС в будущем не смогут повлиять на словацкий бизнес. Бланар подчеркнул, что Словакия поддерживает финансовую помощь Украине, однако указал, что выделенные средства нужно направлять на конкретные цели и деньги должны "исчезать".

Словакия стала второй страной, открыто заявившей, что не поддержит санкций против России в ядерной сфере. Первой об этом сообщила Венгрия, имеющая общий проект с РФ по строительству атомной станции "Пакш-2".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США начали охоту на теневой флот России.

Также "Комментарии" писали о совместном проекте Китая и России, который прекратил свое существование из-за санкций Запада.