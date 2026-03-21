Не только Венгрия: еще одна страна намекает, что заблокирует деньги ЕС для Украины

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо допустил возможность блокирования масштабного пакета финансовой помощи Евросоюза для Украины фактически поддержав линию венгерского лидера Виктора Орбана.

Виктор Орбан и Роберт Фицо. Фото: из открытых источников

По словам Фицо, позиция Орбана по блокированию кредита на 90 млрд евро является "политически правильной". Он также подверг критике президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что тот "не может руководить Европейским Союзом".

Словацкий премьер признал, что в будущем Братислава также может прибегнуть к блокированию финансирования, однако не уточнил, при каких именно условиях это может произойти. Такое заявление прозвучало на фоне длительного торможения решения со стороны Будапешта, связывающего свою позицию с прекращением поставки российской нефти через трубопровод Дружба.

Фицо в очередной раз подчеркнул, что остановка транзита российской нефти носит, по его мнению, политический характер и продиктована "враждебностью России". Он также заявил, что поставки энергоносителей из РФ могли бы укрепить энергетическую безопасность Европы.

Отдельно премьер прокомментировал свой отказ от визита в Киев. По его словам, он не готов ехать в страну, где, как он утверждает, имеет низкий уровень поддержки, и добавил, что не является "самоубийцей", чтобы соглашаться на такие поездки.

Заявления Фицо могут усилить напряжение внутри ЕС, где вопрос поддержки Украины все чаще становится предметом политических противостояний между странами-членами.

