logo_ukra

BTC/USD

70278

ETH/USD

2145.84

USD/UAH

43.82

EUR/UAH

50.68

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ ЄС Не тільки Угорщина: ще одна країна натякає, що заблокує гроші ЄС для України
commentss НОВИНИ Всі новини

Не тільки Угорщина: ще одна країна натякає, що заблокує гроші ЄС для України

Прем’єр Словаччини Фіцо не виключив, що може приєднатися до зриву кредиту на 90 млрд євро та різко розкритикував позицію Києва

21 березня 2026, 18:54
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо допустив можливість блокування масштабного пакета фінансової допомоги Євросоюзу для України, фактично підтримавши лінію угорського лідера Віктора Орбана.

Віктор Орбан та Роберт Фіцо. Фото: з відкритих джерел

За словами Фіцо, позиція Орбана щодо блокування кредиту на 90 млрд євро є "політично правильною". Він також розкритикував президента України Володимира Зеленського, заявивши, що той "не може керувати Європейським Союзом".

Словацький прем’єр визнав, що у майбутньому Братислава також може вдатися до блокування фінансування, однак не уточнив, за яких саме умов це може статися. Така заява пролунала на тлі тривалого гальмування рішення з боку Будапешта, який пов’язує свою позицію із припиненням постачання російської нафти через трубопровід Дружба.

Фіцо вкотре наголосив, що зупинка транзиту російської нафти має, на його думку, політичний характер і продиктована "ворожістю до Росії". Він також заявив, що постачання енергоносіїв із РФ могло б зміцнити енергетичну безпеку Європи.

Окремо прем’єр прокоментував свою відмову від візиту до Києва. За його словами, він не готовий їхати до країни, де, як він стверджує, має низький рівень підтримки, і додав, що не є "самогубцем", аби погоджуватися на такі поїздки.

Заяви Фіцо можуть посилити напруження всередині ЄС, де питання підтримки України дедалі частіше стає предметом політичних протистоянь між країнами-членами.

Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.aktuality.sk/
Теги:

Новини

Всі новини