Не тільки Угорщина: ще одна країна натякає, що заблокує гроші ЄС для України

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо допустив можливість блокування масштабного пакета фінансової допомоги Євросоюзу для України, фактично підтримавши лінію угорського лідера Віктора Орбана.

Віктор Орбан та Роберт Фіцо. Фото: з відкритих джерел

За словами Фіцо, позиція Орбана щодо блокування кредиту на 90 млрд євро є "політично правильною". Він також розкритикував президента України Володимира Зеленського, заявивши, що той "не може керувати Європейським Союзом".

Словацький прем’єр визнав, що у майбутньому Братислава також може вдатися до блокування фінансування, однак не уточнив, за яких саме умов це може статися. Така заява пролунала на тлі тривалого гальмування рішення з боку Будапешта, який пов’язує свою позицію із припиненням постачання російської нафти через трубопровід Дружба.

Фіцо вкотре наголосив, що зупинка транзиту російської нафти має, на його думку, політичний характер і продиктована "ворожістю до Росії". Він також заявив, що постачання енергоносіїв із РФ могло б зміцнити енергетичну безпеку Європи.

Окремо прем’єр прокоментував свою відмову від візиту до Києва. За його словами, він не готовий їхати до країни, де, як він стверджує, має низький рівень підтримки, і додав, що не є "самогубцем", аби погоджуватися на такі поїздки.

Заяви Фіцо можуть посилити напруження всередині ЄС, де питання підтримки України дедалі частіше стає предметом політичних протистоянь між країнами-членами.

