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"Не трогайте ее": в Бельгии резко предупредили Трампа из-за его нападок на Мелони

Министр обороны Бельгии Тео Франкен призвал Дональда Трампа прекратить личные нападки на Джорджа Мэлона.

7 июля 2026, 11:20
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Slava Kot

Конфликт между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Италии Джорджей Мелони получил продолжение. После очередного насмешливого сообщения американского лидера в адрес главы итальянского правительства в ее защиту публично выступил министр обороны Бельгии Тео Франкен.

"Не трогайте ее": в Бельгии резко предупредили Трампа из-за его нападок на Мелони

Джорджа Мелони. Фото из открытых источников

Тео Франкен в интервью Politico заявил, что Европа должна сохранять конструктивные отношения с Соединенными Штатами, однако личные нападки на Мелони переходят допустимые пределы.

"Конечно, он нам нужен как союзник, но не трогайте Мелони. Она – королева правоцентристов в Европе. Она – альфа. Оставьте ее в покое", – сказал Франкен.

В то же время, он выразил удивление масштабом дискуссии вокруг фотографии.

"Я ее люблю, она консервативна, она полностью на одной волне со мной... И из-за чего ссориться? Из-за фотографии!", – сказал глава Минобороны Бельгии.

В итоге бельгийский министр призвал не допустить, чтобы инцидент разрушил трансатлантические отношения. По его словам, Европейский Союз пока не готов полностью обеспечивать собственную безопасность без поддержки США в ближайшие 5-10 лет.

Скандал вспыхнул после того, как Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети фотографию Джорджи Мэлони с саммита G7, сопровождая ее надписью "Restraining order needed" ("Нужен ограничительный ордер"). Это выражение в США используется в отношении судебного решения, запрещающего человеку приближаться или контактировать с другим лицом.

Это уже не первый конфликт между Дональдом Трампом и Джорджей Мэлони. В прошлом месяце президент США заявил, что итальянский премьер якобы стремился сделать с ним общее фото для повышения собственного рейтинга. Мелони категорически отвергла эти слова, назвав их выдумкой, а впоследствии посоветовала Трампу больше внимания уделять собственным рейтингам, а не ее популярности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Италии скандал из-за публичной шутки Трампа о Мелони. Американского президента назвали "жалким негодяем".



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Источник: https://www.politico.eu/article/dont-touch-queen-meloni-belgian-defense-minister-warns-trump/
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