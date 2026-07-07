"Не чіпайте її": у Бельгії різко попередили Трампа через його нападки на Мелоні

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Slava Kot
Конфлікт між президентом США Дональдом Трампом та прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні отримав продовження. Після чергового глузливого допису американського лідера на адресу очільниці італійського уряду на її захист публічно виступив міністр оборони Бельгії Тео Франкен.
Джорджа Мелоні. Фото з відкритих джерел
Тео Франкен в інтерв’ю Politico заявив, що Європа має зберігати конструктивні відносини зі Сполученими Штатами, однак особисті нападки на Мелоні переходять допустимі межі.
Водночас він висловив здивування масштабом дискусії навколо фотографії.
У підсумку бельгійський міністр закликав не допустити, щоб інцидент зруйнував трансатлантичні відносини. За його словами, Європейський Союз поки що не готовий повністю забезпечувати власну безпеку без підтримки США найближчі 5-10 років.
Скандал спалахнув після того, як Дональд Трамп опублікував у своїй соцмережі фотографію Джорджі Мелоні із саміту G7, супроводивши її написом "Restraining order needed" ("Потрібен обмежувальний ордер"). Цей вислів у США використовується щодо судового рішення, яке забороняє людині наближатися або контактувати з іншою особою.
Це вже не перший конфлікт між Дональдом Трампом та Джорджею Мелоні. Минулого місяця президент США заявив, що італійська прем’єрка нібито прагнула зробити з ним спільне фото для підвищення власного рейтингу. Мелоні категорично відкинула ці слова, назвавши їх вигадкою, а згодом порадила Трампу більше уваги приділяти власним рейтингам, а не її популярності.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Італії скандал через публічний жарт Трампа про Мелоні. Американського президента назвали "жалюгідним негідником".