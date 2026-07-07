"Не чіпайте її": у Бельгії різко попередили Трампа через його нападки на Мелоні

Конфлікт між президентом США Дональдом Трампом та прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні отримав продовження. Після чергового глузливого допису американського лідера на адресу очільниці італійського уряду на її захист публічно виступив міністр оборони Бельгії Тео Франкен.

Джорджа Мелоні. Фото з відкритих джерел

Тео Франкен в інтерв’ю Politico заявив, що Європа має зберігати конструктивні відносини зі Сполученими Штатами, однак особисті нападки на Мелоні переходять допустимі межі.

"Звісно, він нам потрібен як союзник, але не чіпайте Мелоні. Вона – королева правоцентристів у Європі. Вона – альфа. Залиште її в спокої", – сказав Франкен.

Водночас він висловив здивування масштабом дискусії навколо фотографії.

"Я її люблю, вона консервативна, вона повністю на одній хвилі зі мною... І через що сваритися? Через фотографію!", – сказав глава Міноборони Бельгії.

У підсумку бельгійський міністр закликав не допустити, щоб інцидент зруйнував трансатлантичні відносини. За його словами, Європейський Союз поки що не готовий повністю забезпечувати власну безпеку без підтримки США найближчі 5-10 років.

Скандал спалахнув після того, як Дональд Трамп опублікував у своїй соцмережі фотографію Джорджі Мелоні із саміту G7, супроводивши її написом "Restraining order needed" ("Потрібен обмежувальний ордер"). Цей вислів у США використовується щодо судового рішення, яке забороняє людині наближатися або контактувати з іншою особою.

Це вже не перший конфлікт між Дональдом Трампом та Джорджею Мелоні. Минулого місяця президент США заявив, що італійська прем’єрка нібито прагнула зробити з ним спільне фото для підвищення власного рейтингу. Мелоні категорично відкинула ці слова, назвавши їх вигадкою, а згодом порадила Трампу більше уваги приділяти власним рейтингам, а не її популярності.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Італії скандал через публічний жарт Трампа про Мелоні. Американського президента назвали "жалюгідним негідником".