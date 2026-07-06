"Жалюгідний негідник": в Італії скандал через публічний жарт Трампа про Мелоні

Новий допис президента США Дональда Трампа про прем'єр-міністра Італії Джорджію Мелоні спровокував гостру політичну реакцію в Римі. Італійські політики засудили публікацію американського лідера, а один з лідерів опозиції назвав його "мерзенним та жалюгідним негідником".

Дональд Трамп та Джорджа Мелоні. Фото з відкритих джерел

Причиною скандалу став допис Трампа у соціальній мережі Truth Social. Президент США опублікував фотографію, на якій усміхнена Джорджія Мелоні стоїть поруч з ним, та супроводив її коротким підписом: "Нам потрібен обмежувальний ордер". Цей вислів зазвичай використовується щодо судової заборони на наближення у випадках переслідування або домагань.

Сама Мелоні публічно не відповіла на заяву американського президента. Однак віцепрем'єр-міністр та глава МЗС Італії Антоніо Таяні заявив, що не варто реагувати на подібні висловлювання. За його словами, Рим залишається відданим трансатлантичному партнерству незалежно від того, хто перебуває в Білому домі.

"Це слова, які говорять самі за себе. З самого початку ми казали, що не реагуватимемо на такі заяви, тому рухаємося далі. Ми дружимо зі Сполученими Штатами, є стратегічним партнером і, разом з Європою, найважливішою частиною західного світу", — сказав Таяні.

За його словами, Італія була союзником Сполучених Штатів "за часів президентства Обами, Клінтона, Буша, Рейгана та Байдена" і тому продовжуватиме бути нею, "незалежно від окремих заяв" Трампа.

Натомість лідер опозиційної партії Azione Карло Календа відреагував значно різкіше. На своїй сторінці у Facebook він висловив підтримку Джорджії Мелоні та назвав Дональда Трампа "мерзенним та жалюгідним негідником".

Це вже не перший конфлікт між американським президентом та очільницею італійського уряду за останні місяці. Раніше Трамп звинувачував Мелоні у небажанні підтримувати США під час конфлікту з Іраном, а також заявляв, що вона нібито просила його про спільне фото на саміті G7. Італійська прем'єрка тоді категорично заперечила ці слова, назвавши їх вигадкою.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Кремлі розкрили деталі розмови Путіна і Трампа: про що домовилися щодо України.

Також "Коментарі" писали, що Мелоні жорстко відповіла Трампу після серії принизливих заяв.