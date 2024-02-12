Ни ЕС, ни НАТО: Орбан озвучил нарратив Путина по будущему для Украины

Одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал очередное скандальное заявление об Украине. В этот раз он высказал мнение, что Украина станет "буферной зоной" между Россией и Западом, что якобы должно устроить Москву, Брюссель и Вашингтон. Как передает портал "Комментарии", свое мнение Виктор Орбан озвучил в интервью ряду европейских изданий, пишет Index.

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

По мнению Виктора Орбана, Украине необходимо получить гарантии безопасности и служить "буфером" между Россией и странами НАТО. Однако премьер-министр Венгрии убежден, что Россия и дальше будет постоянно атаковать Украину, отрывая от нее новые куски, если Киев не сможет выполнять свою роль буфера. По его словам, Москва не будет терпеть на своем пороге государство, которое является членом Евросоюза и НАТО.

"Она ни за что не допустит на свой порог государство, являющееся членом НАТО и ЕС", — убежден Виктор Орбан.

Также венгерский премьер не согласился с мнением, что украинцы защищают Европу, заявив, что Украина якобы не придает никакой дополнительной безопасности Западу, поскольку западные страны уже в НАТО. Орбан добавил, что не видит никаких шансов, что Россия решит напасть на любого члена НАТО.

Виктор Орбан считает, что Европа не в состоянии поставлять украинцам достаточно оружия, поэтому нужно начинать переговоры о прекращении огня. При этом он считает, что Украине надо предоставить надлежащие гарантии безопасности, как буферному государству.

Читайте также на портале "Комментарии" — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает выполненной свою миссию на саммите ЕС, вроде бы он добился выполнения своих требований, и деньги Венгрии не будут использованы при выделении помощи Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало – шантаж не сработал: ЕС отказался выполнить одно из главных требований Орбана.



