Шантаж не сработал: ЕС отказался выполнить одно из главных требований Орбана

После продолжительных дискуссий Европейский Союз решил не размораживать средства Венгрии в обмен на создание Фонда для Украины в размере 50 млрд евро. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Дипломаты сообщили, что обмен на "зеленый свет" от Венгрии на помощь Украине "блок не взял на себя обязательств по выделению миллиардов евро из фондов ЕС, предназначенных для Венгрии, но замороженных Брюсселем из-за опасений по поводу прав человека и верховенства закона в стране".

В сообщении говорится, что передача Украине 50 млрд евро предусматривает ежегодное обсуждение пакета и возможность его пересмотра через два года "в случае необходимости".

Отметим, одной из главных тем сегодняшнего саммита в Брюсселе была попытка достичь соглашения по пакету финансовой помощи Украине на сумму 50 млрд евро на четыре года. Пакет был заблокирован со стороны Венгрии во время саммита ЕС 1 декабря. Несмотря на ряд спорных моментов, лидеры ЕС уже одобрили выделение для Украины 50 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.

Вместе с тем, прежде, чем согласовать пакет поддержки Украине на 50 миллиардов евро, страны ЕС договорились о двух компромиссах. В частности, ежегодно будут проходить дебаты по реализации программы, а при необходимости через два года будет представлено предложение Еврокомиссии для пересмотра в контексте нового бюджета ЕС.

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