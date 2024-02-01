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Шантаж не сработал: ЕС отказался выполнить одно из главных требований Орбана

Европейский Союз решил не размораживать средства Венгрии в обмен на создание Фонда для Украины в размере 50 млрд евро

1 февраля 2024, 15:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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После продолжительных дискуссий Европейский Союз решил не размораживать средства Венгрии в обмен на создание Фонда для Украины в размере 50 млрд евро. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Шантаж не сработал: ЕС отказался выполнить одно из главных требований Орбана

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Дипломаты сообщили, что обмен на "зеленый свет" от Венгрии на помощь Украине "блок не взял на себя обязательств по выделению миллиардов евро из фондов ЕС, предназначенных для Венгрии, но замороженных Брюсселем из-за опасений по поводу прав человека и верховенства закона в стране".

В сообщении говорится, что передача Украине 50 млрд евро предусматривает ежегодное обсуждение пакета и возможность его пересмотра через два года "в случае необходимости".

Отметим, одной из главных тем сегодняшнего саммита в Брюсселе была попытка достичь соглашения по пакету финансовой помощи Украине на сумму 50 млрд евро на четыре года. Пакет был заблокирован со стороны Венгрии во время саммита ЕС 1 декабря. Несмотря на ряд спорных моментов, лидеры ЕС уже одобрили выделение для Украины 50 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.

Вместе с тем, прежде, чем согласовать пакет поддержки Украине на 50 миллиардов евро, страны ЕС договорились о двух компромиссах. В частности, ежегодно будут проходить дебаты по реализации программы, а при необходимости через два года будет представлено предложение Еврокомиссии для пересмотра в контексте нового бюджета ЕС. 

Читайте также на портале "Комментарии" - Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что в 2024 году Украина получит от стран Европейского Союза не менее 21 млрд евро военной помощи. Тогда как за предыдущие два года получила 28 млрд евро. О чем говорят подобные заявления? Можно ли сказать, что Европа очнулась от некого летаргического сна – и готова в разы увеличить поддержку Украины на фоне продолжающейся российской агрессии, а также снижения помощи со стороны США? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/eu-leaders-seek-deal-fund-ukraine-hungary-digs-heels-2024-02-01/
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