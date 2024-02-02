Орбан заявил о победе, указав, что деньги Венгрии не достанутся украинцам

Скандальный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает выполненной свою миссию на саммите ЕС, вроде бы он добился выполнения своих требований, и деньги Венгрии не будут использованы при выделении помощи Украине. Как передает портал "Комментарии", соответствующее видео Виктор Орбана опубликовал в соцсети Х.

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

"Миссия выполнена. Средства Венгрии не окажутся в Украине, и мы имеем механизм контроля в конце первого и второго года. Наша позиция по войне в Украине остается неизменной: нужно прекращение огня и мирные переговоры", – отрапортовал Орбан.

Политик также напомнил, что в декабре саммит Евросоюза не смог найти решение "двух венгерских проблем", поэтому он не дал согласия на помощь Украине.

Орбан отметил, были опасения, что средства из фондов ЕС, предназначенные венграм и заблокированные Еврокомиссией, рано или поздно окажутся в Украине. Будапешт всерьез волновался из-за перспективы выделения этих ресурсов Украине, причем бесконтрольно и на длительный период.

При этом премьер добавил, что принятое решение предусматривает необходимый контроль и гарантию, что венгерские средства не пойдут Украине.

Стоит отметить, что несмотря на приподнятое настроение и заявление Орбана о победе, не все так радостно для венгров и самого Орбана, ведь ему не удалось найти понимание с лидерами ЕС относительно разблокирования средств для Венгрии. Несмотря на жесткие и даже ультимативные требования Венгрии по разблокированию помощи Украине Европейский Союз решил не размораживать средства Венгрии в обмен на создание Фонда для Украины в размере 50 млрд евро.

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