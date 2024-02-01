"Никто не верит": в Австрии раскритиковали 50 млрд евро для Украины

Австрийский политик из правопопулистской и пророссийской партии свободы (FPÖ) Гаральд Вилимски подверг критике решение Европейского Союза выделить Украине 50 млрд евро. Вилимски заявил, что это плохая новость для граждан Европы.



Пророссийский депутат Гаральд Вилимски. Фото из открытых источников

Глава Европейского Совета Шарль Мишель сообщил, что все 27 стран ЕС согласились о пакете помощи Украине на 50 млрд евро. По его словам, это обеспечит стабильное, долгосрочное и предполагаемое финансирование для Украины. Подобную позицию высказали и другие члены Евросоюза.

Пророссийский политик из Австрии подверг критике помощь ЕС.

"Решение Евросоюза передать Украине 50 млрд евро помощи стало плохой новостью для европейских налогоплательщиков", – заявил евродепутат Гаральд Вилимски.

По словам Вилимски, "никто не верит", что Украина будет возвращать выделенные деньги. Кроме того, австрийский политик обвинил членов ЕС привычным для Орбана тезисом, что они не ищут мира в Украине и не имеют стратегии для окончания войны.

Это не первый раз, когда Гаральд Вилимски демонстрирует антиукраинскую позицию. В декабре австрийский политик поддержал премьер-министра Виктора Орбана, блокировавшего начало нового этапа для вступления Украины в ЕС. Тогда Вилимски призвал также Австрию не поддерживать Украину. Тем не менее, все члены ЕС согласились о начале переговоров о вступлении Украины, а Орбан покинул зал во время голосования.

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