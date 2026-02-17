logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.17

EUR/UAH

51.16

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Новые санкции к годовщине вторжения РФ под угрозой: кто тормозит новый удар ЕС по России
commentss НОВОСТИ Все новости

Новые санкции к годовщине вторжения РФ под угрозой: кто тормозит новый удар ЕС по России

Будапешт требует смягчений для российских спортивных функционеров, пока Брюссель спешит утвердить 20-й пакет к 24 февраля

17 февраля 2026, 14:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Евросоюз близок к согласованию 20-го пакета санкций против России, однако его принятие может затянуться из-за позиции Венгрии. Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатов ЕС.

Новые санкции к годовщине вторжения РФ под угрозой: кто тормозит новый удар ЕС по России

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

По данным издания, окончательное решение планируется после еще двух встреч послов в формате Coreper II. В Брюсселе рассчитывают завершить процедуру к 24 февраля – четвертой годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину. Главный дипломат ЕС Кая Каллас активно добивается, чтобы пакет был готов к этой дате, и координирует шаги с Великобританией для усиления эффекта ограничений.

В понедельник послы заслушали спецпосланника по санкциям Дэвида О'Салливана, который работает с третьими странами над перекрытием схем обхода нефтяных ограничений. Речь идет о мерах против так называемого "теневого флота", позволяющего России экспортировать нефть в обход санкционного режима.

Однако, как утверждают источники, Венгрия настаивает на исключении из санкционного списка ряда ведущих российских спортивных чиновников. Этот вопрос может осложнить достижение консенсуса и отсрочить принятие пакета.

Несмотря на разногласия, дипломаты подчеркивают: большинство стран ЕС настроены довести процесс до конца. Но судьба юбилейных санкций теперь во многом зависит от готовности Будапешта пойти на компромисс.

Читайте также на портале "Комментарии" — одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз заявил, что Украина якобы вмешивается в венгерские выборы и финансирует его соперников.

Также издание "Комментарии" сообщало – Еврокомиссия в последние недели заметно сократила публичную критику премьера Венгрии Виктор Орбан и даже рассматривает возможность выделения его правительству новых средств накануне парламентских выборов. Как сообщает Financial Times, в Брюсселе опасаются, что жесткие заявления могут стать аргументом в антибрюссельской кампании Будапешта.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.politico.eu/newsletter/brussels-playbook/eu-dips-into-trumps-board-of-peace/
Теги:

Новости

Все новости