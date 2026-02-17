Новые санкции к годовщине вторжения РФ под угрозой: кто тормозит новый удар ЕС по России

Евросоюз близок к согласованию 20-го пакета санкций против России, однако его принятие может затянуться из-за позиции Венгрии. Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатов ЕС.

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

По данным издания, окончательное решение планируется после еще двух встреч послов в формате Coreper II. В Брюсселе рассчитывают завершить процедуру к 24 февраля – четвертой годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину. Главный дипломат ЕС Кая Каллас активно добивается, чтобы пакет был готов к этой дате, и координирует шаги с Великобританией для усиления эффекта ограничений.

В понедельник послы заслушали спецпосланника по санкциям Дэвида О'Салливана, который работает с третьими странами над перекрытием схем обхода нефтяных ограничений. Речь идет о мерах против так называемого "теневого флота", позволяющего России экспортировать нефть в обход санкционного режима.

Однако, как утверждают источники, Венгрия настаивает на исключении из санкционного списка ряда ведущих российских спортивных чиновников. Этот вопрос может осложнить достижение консенсуса и отсрочить принятие пакета.

Несмотря на разногласия, дипломаты подчеркивают: большинство стран ЕС настроены довести процесс до конца. Но судьба юбилейных санкций теперь во многом зависит от готовности Будапешта пойти на компромисс.

