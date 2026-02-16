Орбан собрался победить Украину: что заявил Рубио

Одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз заявил, что Украина якобы вмешивается в венгерские выборы и финансирует его соперников.

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Заявление Виктора Орбана появилось в ходе его пресс-конференции с госсекретарем США Марко Рубио.

Руководитель венгерского правительства отметил, что украинцам не безразлично, какими будут результаты выборов, "поэтому они решили принять участие в кампании".

"Мы стоим на почве здравого смысла, поэтому это не должно нас удивлять. Активными участниками этих выборов будут президент Украины и Украина, и мы должны победить также и их", — заявил Виктор Орбан.

Политик также отметил, что украинцы "участвуют в кампании со всей силой и оружием". Кроме того, по словам Орбана, Украина якобы финансирует его противников – он также добавил, что "знает, как это происходит".

