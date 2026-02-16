logo

Орбан собрался победить Украину: что заявил Рубио
commentss НОВОСТИ Все новости

Орбан собрался победить Украину: что заявил Рубио

Орбан пожаловался Рубио на Украину, премьер считает, что Киев хочет вмешаться в выборы венгров

16 февраля 2026, 15:38
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз заявил, что Украина якобы вмешивается в венгерские выборы и финансирует его соперников.

Орбан собрался победить Украину: что заявил Рубио

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Заявление Виктора Орбана появилось в ходе его пресс-конференции с госсекретарем США Марко Рубио.

Руководитель венгерского правительства отметил, что украинцам не безразлично, какими будут результаты выборов, "поэтому они решили принять участие в кампании".

"Мы стоим на почве здравого смысла, поэтому это не должно нас удивлять. Активными участниками этих выборов будут президент Украины и Украина, и мы должны победить также и их", — заявил Виктор Орбан.

Политик также отметил, что украинцы "участвуют в кампании со всей силой и оружием". Кроме того, по словам Орбана, Украина якобы финансирует его противников – он также добавил, что "знает, как это происходит".

Читайте на портале "Комментарии" — официальный Будапешт инициировал переговоры с Хорватией по поставкам российской нефти через Адриатический маршрут. Причиной стало прекращение транзита по трубопроводу через территорию Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации Bloomberg. 

Также издание "Комментарии" сообщало – Еврокомиссия в последние недели заметно сократила публичную критику премьера Венгрии Виктор Орбан и даже рассматривает возможность выделения его правительству новых средств накануне парламентских выборов. Как сообщает Financial Times, в Брюсселе опасаются, что жесткие заявления могут стать аргументом в антибрюссельской кампании Будапешта.




