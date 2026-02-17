Нові санкції до роковин вторгнення РФ під загрозою: хто гальмує новий удар ЄС по Росії

Євросоюз близький до погодження 20-го пакету санкцій проти Росії, проте його ухвалення може затягтися через позицію Угорщини. Про це повідомляє Politico із посиланням на дипломатів ЄС.

Віктор Орбан. Фото: із відкритих джерел

За даними видання, остаточне рішення планується після двох зустрічей послів у форматі Coreper II. У Брюсселі розраховують завершити процедуру до 24 лютого – четвертої річниці повномасштабного вторгнення РФ до України. Головний дипломат ЄС Кая Каллас активно прагне, щоб пакет був готовий до цієї дати, і координує кроки з Великобританією для посилення ефекту обмежень.

У понеділок посли заслухали спецпосланця щодо санкцій Девіда О'Саллівана, який працює з третіми країнами над перекриттям схем обходу нафтових обмежень. Йдеться про заходи проти так званого "тіньового флоту", що дозволяє Росії експортувати нафту в обхід санкційного режиму.

Проте, як стверджують джерела, Угорщина наполягає на виключенні із списку санкцій низки провідних російських спортивних чиновників. Це питання може ускладнити досягнення консенсусу та відстрочити прийняття пакета.

Незважаючи на розбіжності, дипломати наголошують на тому, що більшість країн ЄС налаштовані довести процес до кінця. Але доля ювілейних санкцій тепер залежить від готовності Будапешта піти на компроміс.

