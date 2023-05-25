Новые заявления Венгрии против Украины: о чем они говорят – чем должен ответить ЕС

Венгерская власть продолжает откровенно играть против Украины. И экономически – постоянно блокируя транши от ЕС, оставаясь единственной европейской страной, которая не отменила односторонние ограничения агроимпорта из Украины. И политически. Так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что наша страна не победит в войне против России, на что вынужден был реагировать спикер украинского МИД Олег Николенко. Как прекратить эти опасные, в том числе, в ракурсе европейского единства, венгерские игры? Есть ли вероятность, что режим Орбана будет наказан за столь явное подыгрывание режиму путинскому? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Венгрия. Фото: из открытых источников

Анти-украинская риторика Орбана – это банальная попытка шантажировать украинским вопросом ЕК

Экономист, член общества финансовых аналитиков, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран обращает внимание, что Венгрия – это очень маленькая страна, с населением всего 9,7 млн человек (приблизительно как три Киева).

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"Экономика этой страны много потребить не в состоянии – и позиция официального Будапешта в отношении Украины лишена экономического смысла. Я бы сравнил такое поведение венгерского руководства с карканьем воронья, которое может портить настроение, но не мешает людям делать свои дела", – отмечает эксперт.

Что касается военно-политических выпадов Орбана типа тех, на которые пришлось реагировать МИД Украины, у Виталия Шапрана возникает резонный вопрос – откуда такие военные познания у бывшего комсорга и социолога по специальности?

"Ничего, кроме эха от кремлевской пропаганды, такие речи не несут. Но, конечно, поскольку премьер-министр Венгрии – официальное лицо, наш МИД должен на его экономические и социально-политические выпады реагировать", – поясняет эксперт.

По его словам, из-за такого неуживчивого поведения Венгрии ее население уже наказано. Еврокомиссия (ЕК) заморозила 36 млрд евро субсидий, которые эта страна должна была получить до 2027 года.

"Будапешт отрапортовал, что в мае выполнил только 4 из 27 пунктов, которые ЕК выставила к нему как претензии. Лечение Венгрии финансовым голодом частично привело к тому, что там сегодня самая высокая инфляция среди стран ЕС (в годовом исчислении – почти 25%), а стоимость обслуживания госдолга выросла до 4% ВВП. На фоне роста ставок на мировых рынках, правительствам таких стран как Венгрия всё сложнее занимать средства по адекватной цене, – подчеркивает экономист. – А если перекрыть канал дешевых официальных займов и субсидий, то рано или поздно такие маленькие экономики, как венгерская, скатываются в рецессию. Думаю, что анти-украинская риторика Орбана – это не отрыжка его комсомольского наследия или служба российскому диктатору, а банальная попытка шантажировать украинским вопросом ЕК".

Интерес Орбана может быть чисто коррупционным, считает эксперт. ЕК заставляет официальный Будапешт провести анти-корупционные реформы, а власти сопротивляться и хотят получить доступ к условно бесплатным фондам ЕС без борьбы с коррупцией.

"Думаю, что в этой борьбе победа будет за ЕК, поскольку венгерская экономика слишком мала, чтобы влиять на процессы в регионе, – прогнозирует Виталий Шапран. – А антиукраинскую риторику официального Будапешта следует воспринимать как болтовню шантажистов".

В ЕС остается фактически единственный выход – менять систему принятия решений

Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук уверен, что проблема поведения Венгрии – это проблема той модели принятия решений, которой придерживается Евросоюз. А именно – консенсусное решение, то есть – всеми странами-членами. Кто-то один "против" — и решение не принимается.

Такая модель, поясняет эксперт, работала в первые десятилетия создания прообраза современного ЕС, когда это были идеологически близкие страны, относительно близкие экономически.

о необходимости менять модель принятия решений. К примеру, квалифицированным большинством (две трети или три четверти голосов). Во избежание ситуации, когда одна "маленькая, но гордая" страна может заблокировать решение всего ЕС". "Напомню, что первые шаги в сторону создания современного ЕС были предприняты в 50-е. Тогда в объединение вошли шесть государств: Бельгия, Западная Германия (ФРГ), Италия, Люксембург, Нидерланды и Франция. Сейчас же Евросоюз – это уже 27 чрезвычайно разных государств. И принятие решений по изначально рабочей системе становится практически невозможно, – подчеркивает Борис Кушнирук. – Потому периодически поднимается вопрос (сейчас это, к примеру, делает Германия

Понятно, продолжает эксперт, что есть проблема и самой Венгрии – государства с откровенно протофашистским режимом, откровенно нарушающим нормы самого Евросоюза.

"За это Венгрию пытаются периодически наказывать, в том числе перекрывая финансирование из общего бюджета ЕС. Но это не всегда помогает, – отмечает Борис Кушнирук. – Следует также понимать, что нет механизма выведения страны от ЕС. Потому остается фактически единственный выход – менять систему принятия решений. Но чтобы ее менять, опять же, нужно согласие всех стран. И быстро этого точно не будет. Орбанский режим, к сожалению, покарать напрямую вряд ли получится. Хоть все понимают, что он играет в интересах России ".

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